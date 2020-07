Sat.1 erobert überraschend den Frische-Thron im Juli

© Pixabay/DWDL

Auch Sat.1 füllte im Juli fast die Hälfte seines Abendprogramms mit Wiederholungen - doch weil die sonst "frischesten" Sender Das Erste, das ZDF und RTL tief im Corona- und Sommerloch stecken, reichte das für Platz 1 in unserem Ranking



31.07.2020 - 11:26 Uhr von Uwe Mantel 31.07.2020 - 11:26 Uhr

Unser Frische-Ranking, für das wir jeden Monat den Anteil an Free-TV-Premieren und Erstausstrahlungen im Abendprogramm zwischen 20:15 Uhr und Mitternacht bei den acht großen Vollprogrammen ermitteln, hat im Juli einen etwas überraschenden Sieger: Ganz vorne rangiert nämlich Sat.1, das knapp über die Hälfte seines Programms mit frischer Ware bespielt - wobei darin auch die ein oder andere Zweitverwertungsshow, die Inhalte neu zusammensetzt, eingeht. Damit lag Sat.1 noch hauchdünn vor dem Ersten und dem ZDF, die derzeit mitten im Corona- und Sommerloch stecken. Schließlich fehlen beispielsweise die ursprünglich eingeplanten Sport-Übertragungen nun im Programm.

Sat.1 wiederum hat beispielsweise aktuell neue Folgen der Mehrzahl seiner US-Serien im Programm, zeigte mittwochs mit "So liebt Deutschland" und "Mütter machen Porno" neue Inhalte, dazu kamen beispielsweise die Fortsetzung von "United Voices", "Genial daneben", manche Reportage am späteren Abend oder auch die "Akte". Sat.1 hatte damit alles in allem gegen den Trend sogar einen deutlich geringeren Wiederholungsanteil als noch im Juli vergangenen Jahres, während er vor allem im Ersten, bei RTL und Vox signifikant höher ausfiel. RTL kam im Juli nur noch auf einen Frische-Anteil von knapp über 40 Prozent, noch etwas weniger als im ohnehin schon sehr mageren Juni. Immerhin: Im Lauf des Augusts wollen sich die Kölner aus dieser Starre lösen.

Ganz hinten rangiert im Frische-Ranking erneut RTLzwei, das durch die extrem hohe Wiederholungsrate der letzten Wochen inzwischen auch im Jahresschnitt dem eigentlichen Dauerschlusslicht Kabel Eins Konkurrenz macht. RTLzwei hat zwar in der zweiten Monatshälfte mit "Kampf der Realitystars" und "Battle of the Bands" wieder zwei größere Eigenproduktionen in Stellung gebracht - doch das füllte eben auch nur drei Abende im Juli - und das auch nicht über die volle Zeit. Und so blieb RTLzwei auch im Juli bei einem mickrigen Frische-Anteil von 13 Prozent.

FIX-Punkte

Juli 2020 Vergleich zum

Vormonat Vergleich zum

Juli 2019 Jahresschnitt '20

(vs 01-07/19) Sat.1 53 von 100 +16 +9 48

( -1 ) Das Erste 51 von 100 -18 -19 77

( +0 ) ZDF 50 von 100 -4 -8 74

( -6 ) RTL 41 von 100 -3 -18 71

( -3 ) ProSieben 36 von 100 -14 -7 49

( +3 ) VOX 35 von 100 -13 -15 37

( -9 ) kabel eins 20 von 100 -6 -4 22

( -2 ) RTLzwei 13 von 100 +1 +3 25

( -6 )

Zum Schluss wie immer ein paar Anmerkungen zu den Daten: Über die Qualität des Programms sagt der Anteil der Erstausstrahlungen natürlich nicht unbedingt etwas aus, doch es ist trotzdem eines von mehreren Indizien, mit welchem Aufwand ein Programm derzeit betrieben wird. Zu beachten ist zudem: Der Frische-Index gibt einen Trend an, bildet die Situation aber nicht ganz genau ab. So gibt es beispielsweise einen systembedingten "Nachteil" für Das Erste und das ZDF: Aufgrund der Werbefreiheit müssen sie mehr eigenes Programm produzieren, um die Zeit zu füllen, während die Privatsender einen gar nicht so geringen Teil des Abends mit Werbeblöcken füllen. Eine Stunde Erstausstrahlung ohne Werbung im Ersten haben wir aber genauso gewertet wie eine Stunde Erstausstrahlung bei den Privaten mit Werbung. Dazu kommt, dass einige Privatsender tendenziell etwas weniger Werbung zeigen als andere - so etwa Vox, das Serien anders als beispielsweise RTL nicht immer bis zu einer festen Anfangszeit um "viertel nach" streckt.

