RTL Passion: "Arde Madrid" wird ab August ausgestrahlt

© RTL Passion

In der Dramedy "Arde Madrid" wird das Leben der Schauspielerin Ava Gardner beleuchtet, die einen Großteil der 60er-Jahre in Spanien verbracht hat. RTL Passion zeigt die Serie ab Mitte August und wird wöchentlich ausstrahlen.



23.07.2020 - 11:25 Uhr von Kevin Hennings 23.07.2020 - 11:25 Uhr

Ab Montag, dem 17. August wird RTL Passion die Dramedy "Arde Madrid" ausstrahlen. Der Pay-TV-Sender zeigt um jeweils 20:15 Uhr eine Episode der insgesamt achtteiligen Miniserie. Inhaltlich dreht sich die Movistar+-Produktion um die Schauspielerin Ava Gardner ("Stadt in Flammen"), die in den 60er-Jahren unter anderem in Madrid gelebt hat.

Regisseur Paco León und Mitschöpferin Anna R. Costa beschäftigen sich mit dem Potpourri aus exzessivem Leben, ausufernden Partys und dem Franco-Regime, das damals geherrscht hat. Erzählt wird aus der Sicht der loyalen Franco-Anhängerin Ana Marí (Inma Cuesta) und des Opportunisten Manolo (Paco León), die beide als Angestellte bei Ava Gardner eingeschleust sind.

Teilen