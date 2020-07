Kurzlebiges "Suits"-Spin-Off läuft bei Universal TV

© UNIVERSAL TV / 2018 Universal Cable Productions

Im September beginnt Universal TV mit der Ausstrahlung der US-Anwaltsserie "Pearson". Dabei handelt es sich um ein Spin-Off von "Suits". Allzu langlebig ist der Ableger nicht, schließlich sind gerade mal zehn Folgen davon entstanden.



23.07.2020 - 17:32 Uhr von Alexander Krei 23.07.2020 - 17:32 Uhr

Das kurzlebige Spin-Off von "Suits" kommt demnächst auch nach Deutschland: Der Pay-TV-Sender Universal TV wird die Serie ab dem 21. September immer montags um 21:00 Uhr in Doppelfolgen ausstrahlen. Insgesamt stehen allerdings nur zehn Folgen zur Verfügung - danach wurde die Serie vom US-Sender USA Network schon wieder abgesetzt.

Im Zentrum steht die Erfolgsanwältin Jessica Pearson (Gina Torres), die nach ihrem Abschied von Pearson Specter Litt in ihre Heimatstadt Chicago zurückkehrt, um als rechte Hand für Bürgermeister Bobby Novak (Morgan Spector) zu arbeiten. Schon bald muss sie erkennen, dass im komplexen Polit-Alltag der "Windy City" andere Regeln gelten als in der glamourösen Anwaltswelt von New York.

Neben Hauptdarstellerin Gina Torres sind in weiteren Rollen Bethany Joy Lenz ("One Tree Hill") als Anwältin Keri Allen, Morgan Spector ("Homeland") als Bürgermeister Bobby Novak, Simon Kassianides ("Agents of S.H.I.E.L.D.") als Chauffeur Nick D’Amato, Eli Goree ("Riverdale") als Pressesprecher Derrick Mayes, Chantel Riley ("Wynonna Earp") als Jessicas Cousine Angela Cook und Isabel Arraiza ("The Oath") als Jessicas Assistentin zu sehen.

Und auch die "Suits"-Stars Gabriel Macht und Rick Hoffmann haben in der Anwaltsserie einen Gastauftritt als Harvey Specter und Louis Litt. "Suits" selbst ist inzwischen ebenfalls Geschichte: Im vorigen Jahr ging die Serie mit der neunten Staffel zu Ende. Übrigens: Drei Tage vor dem Start von "Pearson" zeigt Universal TV die "Suits"-Episode "Good-Bye", in der sich Jessica Peason dazu entscheidet, nach Chicago zu ziehen.

