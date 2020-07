Red Arrow Studios schrumpft weiter: Nina Etspüler geht

© Red Arrow Studios

Das kreative Ausbluten der Red Arrow Studios setzt sich fort: Nach rund 20 Jahren wird Nina Etspüler die ProSiebenSat.1 Media SE verlassen. Sie war zuletzt Group Creative Director beim internationalen Produktionsarm Red Arrow Studios.



24.07.2020 - 00:00 Uhr von Thomas Lückerath 24.07.2020 - 00:00 Uhr

Einmal internationales Produktionshaus und zurück - das ist die Geschichte der Red Arrow Studios von ProSiebenSat.1, gegründet im Januar 2010. Nach frühen Jahren der rasanten globalen Expansion im Produktions- und Distributionsgeschäft und einigen starken Produktionserfolgen im Ausland, geriet der Geschäftszweig unter dem zwischenzeitlichen ProSiebenSat.1-CEO Max Conze aus dem Fokus. Die Expansion wurde gestoppt und mehr als ein Versuch die Red Arrow Studios zu verkaufen, scheiterte in der Vergangenheit.

Ex-CEO Conze propagierte für die ProSiebenSat.1 Media SE die Fokussierung auf das deutschsprachige Entertainment-Geschäft, das derzeit unter der Marke Seven One Entertainment Group neu organisiert wird, und die NuCom Group als Holding aller Firmenbeteiligungen der ProSiebenSat.1 Media SE, hauptsächlich im Bereich des ECommerce. Conze ist zwar inzwischen Geschichte, die Strategie wird aber weiterverfolgt - und das internationale Produktionsgeschäft der Red Arrow Studios spielt dabei nun schon seit zwei Jahren keine strategische Rolle mehr.Wenig verwunderlich also, dass die Führungskräfte das Weite suchen. Aktuellstes Beispiel: Nina Etspüler (Foto). Sie war seit 1999 - mit nur einer kurzen Unterbrechung - 20 Jahre lang für die ProSiebenSat.1 Media SE tätig und seit 2014 bei Red Arrow Studios in verantwortlichen Positionen, zuletzt als Group Creative Director. Auf Anfrage des Medienmagazins DWDL.de bestätigt die ProSiebenSat.1 Media SE das Ausscheiden von Etspüler. "Wir danken Nina für den unglaublichen Beitrag, den sie für unser Unternehmen geleistet hat und wünschen ihr für die Zukunft alles Gute", sagt Henrik Pabst, Chief Content Officer, SevenOne Entertainment und Mitglied des Red Arrow Studios Beirats. Über eine Nachfolgeregelung gibt es keinerlei Informationen.

Etspüler folgt einigen anderen führenden Kollegen von Red Arrow Studios, die mangels Perspektive das Unternehmen in den vergangenen 18 Monaten verlassen haben. Im Oktober 2018 wurde bekannt, dass CEO Jan Frouman seinen Posten räumt und die ProSiebenSat.1 Media SE verlässt. Auf ihn folgte James Baker, der jedoch nun ebenfalls von Bord geht, wie erst vor wenigen Wochen bekannt wurde. Im Februar 2019 ging Chief Creative Officer Michael Schmidt. Seine Aufgaben übernahm Nina Etspüler - bis jetzt. Und im Mai diesen Jahres wurde bekannt, dass auch Bo Stehmeier - erst zum 1. Januar 2019 Chef der internationalen Distribution von Red Arrow Studios geworden, zum Jahresende ausscheidet.

