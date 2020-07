BLM-Präsident Siegfried Schneider hört 2021 auf

© BLM

Der Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) hat seinen Rückzug angekündigt, im kommenden Jahr wird er aus seinem Amt ausscheiden. Die Suche nach einem Nachfolger hat bereits begonnen.



23.07.2020 - 17:43 Uhr von Timo Niemeier 23.07.2020 - 17:43 Uhr

Die BLM bekommt im nächsten Jahr einen neuen Präsidenten oder eine Präsidentin. Siegfried Schneider hat den Medienrat der BLM am Donnerstag darüber informiert, bei der nächsten Wahl nicht antreten zu wollen. Die aktuelle, zweite Amtszeit von Schneider läuft noch bis Ende September 2021. Dann scheidet er aus der BLM aus. Der Medienrat hat nun die Suche nach einem Nachfolger bzw. einer Nachfolgerin eingeleitet, die Wahl dafür ist für den 25. März 2021 geplant.

Mitglieder des Medienrats können nun Vorschläge zur Wahl einbringen. Ein solcher Vorschlag muss von mindestens fünf weiteren Mitgliedern unterstützt werden, das Gremium setzt sich aus insgesamt 50 Vertretern gesellschaftlich relevanter Gruppen in Bayern zusammen. Vorsitzender ist derzeit Walter Keilbart von der Industrie- und Handelskammer. BLM-Präsident Siegfried Schneider sagt zu seiner Entscheidung: "Die Jahre an der Spitze der Landeszentrale waren eine sehr erfüllte, spannende und auch herausfordernde Zeit. So ist es gelungen, den lokalen Rundfunk zu stabilisieren, die Medienkompetenz als Schwerpunktthema weiter auszubauen, Innovation und Digitalisierung in der Medienbranche zu fördern sowie den Medienstandort Bayern zu stärken. Im nächsten Jahr werde ich also ein für die Zukunft gut aufgestelltes Haus an meine Nachfolgerin oder meinen Nachfolger übergeben können. Bis dahin werde ich mich weiter mit voller Kraft für die Belange der privaten Rundfunkbranche und der Landeszentrale einsetzen."

