"Missing Lisa": ZDFneo zeigt neue Koproduktion im Herbst

Im September nimmt ZDFneo die neue Serie "Missing Lisa" ins Programm. Dabei handelt es sich um eine achtteilige Serie aus Belgien, an der sich der Sender als Koproduzent beteiligte. Im Zentrum der Geschichte steht eine verschwundene Frau.



24.07.2020 - 08:13 Uhr von Alexander Krei 24.07.2020 - 08:13 Uhr

Im Herbst nimmt ZDFneo eine belgisch-deutsche Koproduktion ins Programm: "Missing Lisa", so der Titel der achtteiligen Serie, ist ab dem 9. September jeweils mittwochs um 23:15 Uhr zu sehen. Wie der Titel nahelegt, hört die Hauptperson auf den Namen Lisa (Indra Cauwels) und ist fünf Jahre vor Beginn der Handlung auf einem Fernwanderweg, der von Rotterdam nach Nizza führt, spurlos verschwunden. Nur ihr Reisetagebuch taucht später wieder auf.





Die Polizei geht von Selbstmord oder einem Gewaltverbrechen aus. Um Lisa zu gedenken, machen sich ihre besten Freunde Zoë (Violet Braeckman), Michiel (Boris van Severen) und Ylena (Laurian Callebaut) nun auf, den Wanderweg selbst zu bestreiten. Was mit der Suche nach Lisa beginnt, wird für alle zu einer Reise zu sich selbst.

Während ZDFneo "Missing Lisa" wöchentlich in Doppelfolgen ausstrahlt, werden in der ZDF-Mediathek von Beginn an sämtliche Folgen zum Abruf bereitgestellt. Damit ist die komplette Staffel ab dem 9. September um 10:00 Uhr verfügbar. Bei der Serie handelt es sich um eine Produktion von Zodiak Belgium und VRT/ÉÉN, in Koproduktion mit Telenet und ZDFneo. Darüber hinaus sind auch Red Balloon Film und Banijay Studios France an der Umsetzung beteiligt gewesen.

