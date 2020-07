Tourismusverband sponsert Silbereisen-Show mit 370.000 €

© Jürgens TV/Beckmann/Vicky Rass.

Wenn die ARD-Show "Schlager, Stars & Sterne" mit Florian Silbereisen am Wochenende an einem Bergsee Station macht, dann verspricht das schöne Bilder. Die sind durchaus teuer erkauft: Der Kitzbüheler Tourismus unterstützt die Show mit über 370.000 Euro.



24.07.2020 - 14:58 Uhr von Alexander Krei 24.07.2020 - 14:58 Uhr

Wenn Florian Silbereisen mit seinen Schlagershows auf Sendung geht, schaltet regelmäßig ein Millionenpublikum ein, darunter auch eine wachsende Zahl jüngerer Zuschauer. An diesem Samstag steht nun bereits die nächste Ausgabe an, die auf den Namen "Schlager, Stars & Sterne" hört und als "große Seeparty in Österreich" angekündigt wird.

Interessant ist aber auch der Blick ins Kleingedruckte, über das der "Spiegel" in seiner aktuellen Ausgabe berichtet. Demnach lässt sich der federführende MDR seine Live-Show aus Kitzbühel vom dortigen Fremdenverkehr massiv bezuschussen. Die Rede ist von 371.597 Euro, die der Sender als sogenannte "Produktionshilfe" für sich beanspruchen kann. Darin sind dem Bericht zufolge Hotelkosten im Wert von bis zu 60.000 Euro enthalten, die Kitzbühel Tourismus übernimmt.

Daneben zählen laut "Spiegel" auch der Tourismusverband Kitzbüheler Alpen, die Stadt und die Bergbahn AG als weitere Unterstützer der Open-Air-Musikshow, für die der MDR Stars der Szene wie Roland Kaiser, Matthias Reim, Ben Zucker, Dainela Katzenberger, Lucas Cordalis und Giovanni Zarrella nach Österreich verfrachtet.

Was abenteuerlich klingt, geht nach Angaben des MDR mit rechten Dingen zu, weil am Anfang und Ende der Sendung für einige Sekunden ein "P" eingeblendet wird, das auf die entsprechende Produktionshilfe verweist. Produziert werden die Silbereisen-Shows von Jürgens TV. Die Firma gehört Michael Jürgens, der zugleich seit vielen Jahren als Manager des Moderators fungiert.

