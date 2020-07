Das ZDF holt "Stubbe" nochmal aus dem Ruhestand zurück

© ZDF/Rudolf Wernicke

Eigentlich endete die "Stubbe"-Reihe im ZDF schon 2014 mit der Pensionierung der Hauptfigur. Nach 2018 steht Wolfgang Stumph aber nun ein weiteres Mal in seiner Paraderolle vor der Kamera - diesmal sogar wieder gemeinsam mit seiner Tochter



24.07.2020 - 15:50 Uhr von Uwe Mantel 24.07.2020 - 15:50 Uhr

In Dresden und Umgebung steht Wolfang Stumph derzeit wieder für Dreharbeiten in der Rolle des Stubbe vor der Kamera. Nach dem Special "Stubbe - Tod auf der Insel", das Ende 2018 gezeigt wurde, entsteht damit nun der zweite "Stubbe"-Film nach dem eigentlichen Ende der Reihe. Die war nach 50 Folgen und mit dem Eintritt der Hauptfigur in den Ruhestand Anfang 2014 eingestellt worden eingestellt worden. Anders als beim letzten Special ist diesmal auch Stumphs Tochter Stephanie wieder mit von der Partie.

Sie spielt auch in der Serie respektive im jetzigen Film seine Tochter, die im Fiktionalen Christiane heißt und als Journalistin skrupellosen Machenschaften eines Dresdner Pflegedienstes auf der Spur ist. Da gerade die Sommerferien ihrer neunjährigen Tochter Caroline (Greta Casalo) vor der Tür stehen, beschließt sie, Arbeit und Familienbesuch zu kombinieren und gemeinsam mit ihrer Tochter die Ferien in Dresden zu verbringen. Dass sie undercover als Praktikantin bei dem Pflegedienst anheuert, verschweigt sie. Unterdessen häufen sich auch die Verdachtsmomente der Polizei gegen den Pflegedienst, von denen Stubbe durch seine Lebensgefährtin erfährt. Für beide wird es brenzlig, als Christianes Undercover-Einsatz auffliegt.

In weiteren Rollen spielen Heike Trinker, Greta Kasalo und Stephan Grossmann, Christine Schorn, Patrick Güldenberg, Oliver Mommsen, Sebastian Urzendowsky und Tessa Mittelstädt. Das Buch schrieb Peter Kahane; Regie führt Andreas Herzog. Produzent ist Christoph Bicker. Die Dreharbeiten der Polyphon Film dauern voraussichtlich noch bis zum 13. August. Wann der Samstagskrimi gezeigt wird, steht noch nicht fest.

"Stubbe" bescherte dem ZDF stets sehr gute Quoten. Die Abschiedsfolge 2014 sahen über achteinhalb Millionen Zuschauer, beim Special 2018 waren immerhin fast sieben Millionen Zuschauer vor dem Fernseher mit dabei.

