Jörg Wontorra macht nach drei Jahren Schluss bei Sky

Drei Jahre nach seinem Talk-Comeback bei Sky hört Jörg Wontorra auf. "Die Lebensqualität kommt bei dem Fußball-Rhythmus doch ein bisschen zu kurz", erklärte der 71-jährige Moderator, der sich trotzdem noch eine Hintertür offen lässt.



28.07.2020 - 13:13 Uhr von Alexander Krei 28.07.2020 - 13:13 Uhr

Jörg Wontorra wird in der kommenden Saison nicht mehr bei Sky talken. Das hat der Moderator der "Sport Bild" unter Verweis auf private Gründe bestätigt. "Ich möchte wieder mehr Wochenenden im Jahr mit meiner Lebensgefährtin Susanne verbringen. Die hat lang genug auf mich verzichten müssen", sagte der 71-Jährige. "Außerdem möchte ich wieder mehr reisen, sobald das mit Blick auf Corona wieder möglich ist. Die Lebensqualität kommt bei dem Fußball-Rhythmus doch ein bisschen zu kurz. Das war das Hauptargument."





Die Aussage erinnert ein wenig an 2014, als er sich dazu entschied, die "Doppelpass"-Moderatorin bei Sport1 an den Nagel zu hängen. "Der 'Doppelpass' wird mir immer am Herzen liegen", erklärte er damals. "Aber irgendwann hat man Sehnsucht nach einem normalen Lebensrhythmus. Ich habe rund elf Jahre lang fast jedes Wochenende gearbeitet. Da ist es nun ein guter Zeitpunkt, um das mal zu ändern."

2017 folgte das überraschende Comeback beim Free-TV-Sender Sky Sport News HD, wo er zunächst zwei Jahre lang gegen den "Doppelpass" sendete. An die Quoten des Sport1-Klassikers kam seine Sendung allerdings nicht heran. In der zurückliegenden Saison verließ Jörg Wontorra daraufhin den Sonntags-Sendeplatz, um fortan mit Einzelgesprächen am Montagabend auf Sendung zu gehen. Nach der Corona-Pause talkte Wontorra schließlich noch einige Wochen lang am späten Samstagnachmittag.





Eine kleine Hintertür für ein weiteres Comeback will sich der Moderator jedoch offen lassen. "Vielleicht habe ich plötzlich in sechs Monaten noch eine tolle Idee. Es gab ja schon einmal den Fall, nachdem ich 2015 beim 'Doppelpass' aufgehört hatte, dass mich noch einmal die Lust gepackt hat", so Wontorra in der "Sport Bild". "Ich bin offen für alles."



