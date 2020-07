Crime + Investigation zeigt "Surviving Jeffrey Epstein"

© Crime + Investigation/A+E Networks

Nach "Surviving R. Kelly" holt Crime + Investigation auch die neue Doku-Reihe "Surviving Jeffrey Epstein" nach Deutschland. Nach der US-Premiere bei Lifetime wird die Reihe Ende September auch hierzulande laufen.



28.07.2020 - 15:11 Uhr von Timo Niemeier 28.07.2020 - 15:11 Uhr

Crime + Investigation wird die Doku-Reihe "Surviving Jeffrey Epstein" zeigen. Einige Wochen nach der Weltpremiere beim US-Sender Lifetime werden die vier Ausgaben hierzulande ab dem 26. September immer samstags ab 22.50 Uhr zu sehen sein. Epstein war Investmentbanker, dem Kindesmissbrauch vorgeworfen wurde. Im Juli 2019 wurde er verhaftet, wenige Wochen später beging er Selbstmord im Gefängnis. Erst vor wenigen Wochen wurde seine Vertraute Ghislaine Maxwell festgenommen, auch ihr wird vorgeworfen, in die Taten verwickelt gewesen zu sein.

In der vierstündigen Doku setzen sich die Macher mit Epstein und dessen Taten auseinander. Die Doku-Reihe steht dabei namentlich und inhaltlich in Verbindung zu der Emmy-nominierten Reihe "Surviving R. Kelly". Beide Produktionen werden in den USA auf dem Sender Lifetime ausgestrahlt, einem Schwestersender von Crime + Investigation. "Surviving Jeffrey Epstein" wird in den USA Anfang August erstmals gezeigt. Im Fokus der Doku-Reihe steht besonders die Frage, ob und wie der finanzielle und gesellschaftliche Einfluss Epsteins dem Sexualstraftäter halfen, seine Taten über Jahre zu verbergen. Die Produktion widmet sich zudem den Fällen von acht Betroffenen, die Epstein Missbrauch vorwerfen.

