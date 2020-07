Kika holt Kinderfilm-Festivals in die Wohnzimmer

© Kika

Der August steht im Kika im Zeichen von Kinderfilmen. Weil zahlreiche Filmfestivals wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnten, holt der öffentlich-rechtliche Sender viele Filme ins eigene Programm - mit Unterstützung der Festivals.



28.07.2020 - 16:36 Uhr von Alexander Krei 28.07.2020 - 16:36 Uhr

Land auf, Land ab fallen in diesem Jahr die Festivals ins Wasser. Das gilt auch für zahlreiche Kinderfilm-Festivals, deren Besucher der Kika nun zumindest eine Alternative bieten will. "Kinderfilm-Festivals konnten in diesem Jahr nicht in gewohnter Form stattfinden, daher haben wir kurzerhand die Festivals in den Kika geholt", sagt Kika-Programmgeschäftsführerin Astrid Plenk. "Entstanden ist eine einzigartige Kooperation, die es in dieser Form noch nie gegeben hat."

Konkret wird der öffentlich-rechtliche Kindersender schon von dieser Woche an insgesamt 20 nationale und internationale Filme für die ganze Familie. "Kino ist und bleibt ein besonderer Ort und das 'Kika Kino Festival' verspricht diese Atmosphäre nach Hause zu bringen - da bin ich sicher", so Plenk. Als Partner für seine Sonderprogrammierung konnte der Kika unter anderem die Berlinale mit ihrer Sektion "Generation" gewinnen, aber auch den "Goldenen Spatz", die Nordischen Filmtage Lübeck, das Internationale Filmfestival Schlingel und das Michel-Filmfest aus Hamburg.

Der Kika zeigt die Spielfilme auf all seinen Filmplätzen, also montags im "Sommerfilm" um 12:00 Uhr, freitags um 19:30 Uhr bei "Lollywood", im "Samstagskino" um 13:30 Uhr, im "Sommermärchen" um 12:00 Uhr sowie direkt im Anschluss im wöchentlichen Sonntagsfilm. So gibt es etwa am kommenden Samstag die Komödie "Matti und Sami und die drei größten Fehler des Universums" zu sehen, daneben sind auch "Die Pfefferkörner und der Fluch des schwarzen Königs" und die Coming-of-Age-Geschichte "Amelie rennt" zu sehen.

"Auf Augenhöhe" und "Ente gut! Mädchen allein zu Haus", die am 7. und 28. August gezeigt werden, entstanden beide aus der Initiative "Der besondere Kinderfilm". Außerdem laufen prämierte Märchenfilme wie "Die weiße Schlange" und "Die sieben Raben" im Rahmen des Kika-Festivals.

Teilen