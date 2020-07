MIPCOM während Corona: Immer mehr Aussteller sagen ab

© Reed Midem

Die MIPCOM in Cannes dürfte, sollte sie tatsächlich stattfinden, eine ziemlich kleine Veranstaltung werden. Nun haben Fremantle, ITV Studios und BBC Studios angekündigt, nicht nach Südfrankreich reisen zu wollen.



28.07.2020 - 16:30 Uhr von Timo Niemeier 28.07.2020 - 16:30 Uhr

Trotz des Coronavirus und seinen weitreichenden Auswirkungen auf Veranstaltungen aller Art hält Messe-Veranstalter Reed Midem weiterhin an der MIPCOM fest. Die Fernsehmesse soll eigentlich vom 12. bis 15. Oktober über die Bühne gehen. Neben der Absage von allen Partys müssen Besucher Masken tragen und Abstand wahren - so verkündete Reed Midem es zumindest Anfang Juli. Nun sind aber gleich drei große Aussteller abgesprungen: ITV Studios, Fremantle und BBC Studios werde allesamt nicht vor Ort in Cannes sein. Nun steht die Frage im Raum, wie viel Sinn überhaupt noch eine Präsenz-Veranstaltung macht.

Schon seit Wochen ist ja klar, dass mit Fernsehmachern aus den USA wohl eher nicht zu rechnen ist. Durch die Absage der drei großen Produktionsfirmen schrumpft die MIPCOM nun noch weiter. Die MIPTV im Frühjahr ist bereits dem Coronavirus zum Opfer gefallen - ebenso das Serien-Festival Canneseries, das eigentlich im Oktober im Rahmen der MIPCOM nachgeholt werden sollte.

Bei ITV Studios hat man jedenfalls schon ein eigenes Ersatzprogramm auf die Beine gestellt und das Fall Festival angekündigt. Dabei handelt es sich um eine Erweiterung des jährlichen Spring Drama and Formats Festivals. Ab dem 14. September will man Käufern drei Wochen lang einen Einblick in Neuentwicklungen geben - alles findet online statt. Potenzielle Käufer können sich da auch mit den Sales-Teams von ITV Studios treffen.

Was machen die anderen?

Ein Fremantle-Sprecher erklärte, dass man sich darauf freue, möglichen Interessenten die eigenen Inhalte digital zugänglich zu machen. In Cannes werde man aber nicht vor Ort sein. Reed Midem hatte neben der Präsenz-Veranstaltung in Südfrankreich auch eine Online-Plattform angekündigt, auf der Videokonferenzen für all jene Käufer verfügbar sein werden, die nicht zur Messe kommen können. BBC Studios hat bestätigt, nicht vor Ort in Cannes zu sein, aber an der Digital-Version teilzunehmen. Man freue sich darauf, im kommenden Jahr zur MIPCOM zurückzukehren, so ein Unternehmenssprecher.

Noch unklar ist, ob die Banijay Group, die sich ja gerade erst Endemol Shine einverleibt hat, im Oktober vor Ort bei der MIPCOM sein wird. Auch die Teilnahme von Beta Film ist noch nicht endgültig bestätigt. DWDL.de hat die Unternehmen angefragt und um eine Stellungnahme gebeten. Auch All3Media International hat sich noch nicht final zu einer möglichen (Nicht-)Teilnahme geäußert. Eine Sprecherin der ProSiebenSat.1-Tochter Red Arrow Studios erklärte gegenüber DWDL.de, man sei zu dem Thema derzeit noch "im Austausch mit der Reed Midem". Noch haben also nicht alle großen Aussteller abgesagt, das ist die gute Nachricht für Reed Midem. Die schlechte: Auch die Teilnahme der anderen Big Player steht derzeit auf äußerst wackeligen Beinen.

