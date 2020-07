ZDF Enterprises trennt sich von ZDF-Digital-Chef

© ZDF Digital

Es ist ein ebenso überraschender wie stiller Abgang: Das Unternehmen ZDF Digital, eine Tochter von ZDF Enterprises, steht seit einigen Wochen ohne Geschäftsführer da. Über die Gründe für die Trennung ist nichts bekannt, eine Nachfolgeregelung gibt es noch nicht.



29.07.2020 - 15:07 Uhr von Alexander Krei 29.07.2020 - 15:07 Uhr

Im Auftrag des ZDF ist die Tochtergesellschaft ZDF Enterprises unter anderem für den weltweiten Programmvertrieb, die Realisation internationaler Koproduktionen und den Lizenzankauf zuständig. Das Unternehmen selbst konnte seit seiner Gründung in den 90er Jahren wiederum Tochter- und Beteiligungsgesellschaften sowie Produktionskapazitäten in den Programmkernbereichen Fiktion, Dokumentation und Kinderprogramm aufbauen - darunter die ZDF Digital Medienproduktion GmbH, die sich zu 100 Prozent im eigenen Besitz befindet.

Genau diese Firma beschäftigt in diesen Tagen den Flurfunk auf dem Mainzer Lerchenberg. Anlass ist der plötzliche Abschied des Geschäftsführers Carim Aadam, der diesen Posten seit fast sechs Jahren inne hatte. Wer heute jedoch die Website des Unternehmens aufruft und sich im Impressum über den Geschäftsführer informieren will, bekommt bloß die Angabe "n.n." zu lesen. Nomen nominandum - von Aadam fehlt hier jede Spur.

Auf DWDL.de-Nachfrage bestätigte ZDF Enterprises den überraschenden Abgang des ZDF-Digital-Chefs. "ZDF Enterprises hat sich am 10. Juli von Carim Aadam getrennt", erklärte eine Sprecherin des Unternehmens am Mittwoch. "Seitdem werden die Geschäfte der ZDF Digital bis zur Regelung der Nachfolge von den drei Prokuristen des Unternehmens geführt." Warum es zur Trennung kam, will man in Mainz nicht sagen. "Das unterliegt als Personalthema der Vertraulichkeit", heißt es dazu. Es bleiben also einige Fragezeichen.

ZDF Digital hat es sich laut Eigenbeschreibung zur Aufgabe gemacht, "anspruchsvolle TV- und Multimedia-Produkte für nationale und internationale Kunden" zu konzipieren und entwickeln. Zu den Projekten gehören etwa Social-Media-Kampagnen und die Produktion von Beiträgen und TV-Formaten. So steht ZDF Digital auch hinter der Ahnenforschungs-Show "Du ahnst es nicht" mit Thomas Anders. Erst vor wenigen Monaten hatte ZDF Digital zusammen mit dem MDR die Digitalagentur ida gegründet, die unter anderem technische Services und Produkte, digitales Storytelling und Datenjournalismus anbietet.

Carim Aadam war nach leitenden Tätigkeiten unter anderem bei Multipass Media, FormatSchmiede und News and Pictures seit August 2014 als Geschäftsführer von ZDF Digital tätig. Zwei Jahre später wurde er zusätzlich zum weiteren Geschäftsführer der Produktionsfirma doc.station bestellt.



Über den Autor

Alexander Krei ist seit 2009 Redakteur beim Medienmagazin DWDL.de. Liebt die große Fernsehshow ebenso wie das kleine Kammerspiel. Analysiert neue Formate und die Quoten am Morgen danach. Ist Sesselsportler, von Bundesliga bis Darts-WM. E-Mail an Alexander Krei

@AlexanderKrei bei Twitter

Teilen