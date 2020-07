ZDF-Satireshow "Mann, Sieber!" wird eingestellt

© ZDF / Marcel Kanehl / Alpenblick

Noch drei Ausgaben werden im ZDF gesendet, dann ist Schluss: Zum Ende des Jahres wird die Kabarettshow "Mann, Sieber!" mit Tobias Mann und Christoph Sieber eingestellt. Die Quoten der Sendung waren in den letzten fünf Jahren zumeist mäßig.



30.07.2020 - 10:18 Uhr von Alexander Krei 30.07.2020 - 10:18 Uhr

Nach etwas mehr als fünf Jahren trennt sich das ZDF zum Jahresende von seiner Satireshow "Mann, Sieber!". Drei Ausgaben sollen noch ausgestrahlt werden, ehe am Dienstag, den 1. Dezember nach dann insgesamt 41 Folgen endgültig Schluss sein wird. Produziert wurde die Sendung von Warner Bros.

Über die Gründe für das Aus ist nichts bekannt, allerdings konnte die Show mit Tobias Mann und Christoph Sieber seit ihrem Start im September 2015 aus Quotensicht nie so recht Fuß fassen. In diesem Jahr verzeichnete die Sendung bislang durchweg einstellige Marktanteil - allerdings wirkte "Mann, Sieber!" auf dem Sendeplatz nach "37 Grad" oft ein wenig verloren.

"Tobias Mann und Christoph Sieber haben mit ihrer Late-Night-Satire im ZDF das Genre bereichert und fünf Jahre lang aktuelle politische und gesellschaftliche Themen sehr klug und pointiert satirisch kommentiert", sagte ZDF-Unterhaltungschef Oliver Heidemann über das Ende der monatlichen Kabarettshow, deren nächste Ausgabe am 15. September um 22:45 Uhr ausgestrahlt werden soll.

Wie das ZDF die entstandene Lücke füllen will, ließ der Mainzer Sender am Donnerstag in einer Mitteilung offen. Stattdessen heißt es, Comedy- und Satire-Fans können sich auch in Zukunft "auf neue Formate freuen".

Teilen