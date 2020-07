RTL Passion stellt sich neu auf und setzt auf Dating

© TVNow/Studio Lambert & all3media International

Bislang zeigt RTL Passion vor allem fiktionale Formate, nun öffnet man sich einer neuen Programmfarbe und nimmt schon bald Dating-Sendungen ins Programm. Der Sender soll so insgesamt "junger, frecher und provokanter" werden, heißt es aus Köln.



30.07.2020 - 12:18 Uhr von Timo Niemeier 30.07.2020 - 12:18 Uhr

Der Bezahlsender RTL Passion erweitert sein Programm und zeigt bald auch Dating-Formate. So führt man ab dem 11. September um 20:15 Uhr einen Sendeplatz für entsprechende Sendungen ein, diese werden dann immer freitags zur besten Sendezeit ausgestrahlt. Zum Auftakt wird man die US-Version von "Paradise Hotel" auf diesem Sendeplatz zeigen. RTL Passion setzt dabei auf Doppelfolgen.

Ab dem 23. Oktober geht es wöchentlich mit den Deutschlandpremieren aller vier Staffeln von "Naked Attraction UK" weiter. Ebenso wie im deutschen Ableger von RTLzwei lassen die Teilnehmer in der Show ihre Hüllen fallen, um einen Partner zu finden. Die Körperteiler werden Stück für Stück enthüllt. Moderiert wird die Show auf der Insel von Anna Richardson. Weitere Reality-Formate sollen in den Wochen und Monaten danach folgen. Bei der Mediengruppe RTL spricht man von einer "strategischen Neuausrichtung" des Bezahlsenders. In Zukunft soll sich RTL Passion "junger, frecher und provokanter" präsentieren. Da passen die genannten Formate ohne Frage gut ins Programm. Auf dem Sendeplatz am Freitagabend ersetzten die Sendungen US-Serien wie "Night Shift" und "Notorious" sowie Wiederholungen der RTL-Soaps, die bislang dort gezeigt werden.

Oliver Schablitzki, Executive Vice President Multichannel bei der Mediengruppe RTL Deutschland, sagt zur neuen Strategie von RTL Passion: "Wir haben in den letzten Jahren einen starken Trend hin zu Dating-Formaten erlebt und die Begeisterung ist nach wie vor groß. Bei RTL Passion wollen wir den Horizont von unseren deutschen Eigenproduktionen zu internationalen Vorbildern erweitern und den Zuschauern damit noch mehr Unterhaltung und Dramen liefern."

