"Billions" geht Ende September bei Sky weiter

30.07.2020 - 13:49 Uhr von Timo Niemeier 30.07.2020 - 13:49 Uhr

Sky hat die Ausstrahlung der fünften "Billions"-Staffel angekündigt. Ab dem 30. September ist die Serie wahlweise auf Deutsch oder Englisch auf Sky Atlantic HD zu sehen, der Sender zeigt die Episoden jeweils ab 20:15 Uhr und setzt dabei auf Doppelfolgen. In den USA hat Showtime im Mai mit der Ausstrahlung der fünften Staffel begonnen, den Quotenschwund der vergangenen Jahre konnte die Serie aber nicht stoppen. Bislang ist es die schwächste Staffel aller Zeiten.

Die Feindschaft zwischen Bobby Axelrod (Damian Lewis) und Chuck Rhoades (Paul Giamatti) ist in Staffel fünf neu entfacht und wird durch neue Widersacher zusätzlich befeuert. Zum einen ist da der Social-Impact-Pionier Mike Prince (Corey Stoll), der Axelrods Dominanz herausfordert und zum anderen muss sich Chuck mit der Staatsanwältin Mary Ann Gramm (Roma Maffia) auseinandersetzen. Aber auch die Bestseller-Autorin und Soziologie-Professorin eines Ivy-League-Colleges, Catherine Brant (Julianna Margulies) bereitet Chuck einiges an Kopfzerbrechen. Darüber hinaus will er nicht wahrhaben, dass seine Ehe mit Wendy (Maggie Siff) endgültig gescheitert ist. Wendy hingegen überdenkt ihre Loyalitäten, bildet neue Allianzen, die zu weiteren Konflikten sowohl mit Chuck als auch Axelrod führen.

