Über 10 Jahre "Versicherungsdetektive": RTL blickt zurück

© MG RTL D

RTL hat ein Special der "Versicherungsdetektive" in der Primetime angekündigt, Patrick Hufen und Timo Heitmann blicken darin auf die kuriosesten Fälle zurück. Bei Vox meldet sich unterdessen bald "Einmal Camping, immer Camping" zurück.



30.07.2020 - 16:42 Uhr von Timo Niemeier 30.07.2020 - 16:42 Uhr

Vor mittlerweile zehn Jahren hat RTL seine "Versicherungsdetektive" erstmals auf Sendung geschickt, zuletzt wurde es um das Format etwas ruhiger. Nach einer einjährigen Pause lief die letzte reguläre Staffel im Sommer 2019. Nun hat man ein Special um 20:15 Uhr angekündigt, in dem man den runden Geburtstag des Formats feiert und noch einmal auf die kuriosesten Fälle zurückblickt.

In dem Special, das am Dienstag, den 25. August zur besten Sendezeit zu sehen sein wird, blicken die beiden Versicherungsdetektive Patrick Hufen und Timo Heitmann auf ihre spannendsten und manchmal eben auch kuriosesten Fälle zurück. Mehr als 200 echte Schadensfälle haben die beiden vor der Kamera für RTL begutachtet und analysiert. Die letzte reguläre Staffel brachte RTL im Sommer 2019 am Sonntagvorabend durchschnittlich 11,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Etwas mehr als zwei Millionen Menschen sahen damals die neun Folgen.

Bei Vox meldet sich unterdessen das Format "Einmal Camping, immer Camping" am 23. August mit neuen Ausgaben zurück. Insgesamt sechs neue Folgen wird man am Sonntagvorabend ab 18:10 Uhr ausstrahlen, dabei handelt es sich um die siebte Staffel. Zuletzt kam die Sendung bei Vox auf durchschnittlich 6,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, produziert wird es von der Tokee bros. Film- u. Fernsehproduktions GmbH. Am 25. August, also Tag des "Versicherungsdetektive"-Specials, meldet sich bei Vox auch "Hot oder Schrott" in der Primetime zurück. Detlef Steves & Co. testen dann wieder viele Gegenstände, die mal nützlich und mal völlig unbrauchbar sind. Derzeit laufen von der Sendung nur Wiederholungen.

Teilen