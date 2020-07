ZDFneo startet Late-Night-Show für 25- bis 39-Jährige

© ZDF/Robert Sakowski

Ariane Alter bekommt eine Late-Night-Show bei ZDFneo, die sich vorwiegend mit Themen befassen will, die für 25- bis 39-Jährige relevant sind - so beschreibt es zumindest der Sender. Alter konnte bereits bei funk erste Late-Night-Erfahrungen sammeln.



Nach dem Ende des "Neo Magazin Royale" will ZDFneo auch in Zukunft eine Late-Night-Show ins Programm nehmen. Und dazu gibt es nun ganz konkrete Pläne: Wie der Sender am Donnerstag mitteilte, soll im Herbst "Late Night Alter" an den Start gehen - benannt nach der Moderatorin Ariane Alter, die seit Beginn des Jahres bei funk bereits die Late-Night-Show "Gute Nacht, Alter!" präsentiert.

In ihrer neuen Sendung will die Moderatorin und Reporterin "relevante Themen der 25- bis 39-Jährigen" aufgreifen, kündigt ZDFneo an. Gemeint sind beispielsweise Gender, Diversität, Paygap, Gentrifizierung und der Klimawandel. All das soll "humoristisch und authentisch" und vor allem ohne erhobenen Zeigefinger daherkommen. Ernstes wird mit ihren Studiogästen auch spielerisch verpackt.

Produziert wird "Late Night Alter" von der Fabiola GmbH unter der Verantwortung von Ina Eck und Oliver Fuchs. Regie führt Michael Giehmann. Michael Wiegmann ist der Producer. Die Redaktionsleitung hat Pina Dietsche. Das Team der Autorinnen und Aautoren besteht aus Janina Rook, Matilde Keizer, Gaston Stabiszewski, Joe von Hutch, Antonia Bär und Zoe Hagen.





Wann genau die neue Show ihre Premiere feiern wird, ist noch nicht bekannt. Klar ist jedoch, dass ZDFneo im Unterhaltungsbereich derzeit wieder aufrüstet. So wird bereits Anfang September die neue Show "Die Höhle der Lügen" mit Laura Karasek starten (DWDL.de berichtete) - auch diese Sendung wird übrigens von Fabiola produziert.

