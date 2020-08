Marco Hellberg ab sofort neuer M7-Geschäftsführer

© M7

Wechsel an der Spitze des Plattformbetreibers für satelliten- und IP-basiertes TV, M7 Deutschland. Marco Hellberg leitet das Unternehmen ab sofort, er war bereits seit fast zwei Jahren für M7 tätig.



03.08.2020 - 13:27 Uhr von Timo Niemeier 03.08.2020 - 13:27 Uhr

M7 Deutschland hat einen neuen Geschäftsführer, seit dem 1. August leitet Marco Hellberg die Eviso Germany GmbH, dem M7 Business Partner in Deutschland. Er folgt damit auf Christian Heinkele, der sich nach einer familiären Auszeit als Unternehmensberater selbstständig macht. Hellberg ist seit Oktober 2018 Head of Channel Management bei M7 in Deutschland. Zuvor war er in verschiedenen Leitungsfunktionen in der Medienbranche tätig, unter anderem bei der Mediengruppe RTL Deutschland und Unitymedia Kabel BW. M7 ist ein Tochterunternehmen der Canal+ Group.

"Das Fernsehen hat in der Corona-Krise seine wichtige Rolle als zuverlässige Quelle für Nachrichten, Informationen und Unterhaltung bestätigt. Mit den Inhalten und Lizenzen von M7 können Netzbetreiber ihren Kunden eine attraktive Mischung aus deutschsprachigen und internationalen Free- und Pay-TV-Sendern bereitstellen und sich einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil sichern", sagte Hellberg. "Grundlage sind unsere bewährten, langjährigen Partnerschaften mit Kabel- und IP-Netzbetreibern sowie TV-Veranstaltern, die wir weiter ausbauen wollen, während wir gleichzeitig darauf setzen, neue Kunden für die Programmvielfalt, Qualität, Stabilität und Zuverlässigkeit von M7 zu begeistern." Martijn van Hout, Country Manager Germany & Austria der M7 Group, sagt: "Wir freuen uns, dass Marco Hellberg die Geschäftsführung von M7 in Deutschland übernimmt, da er bereits in den vergangenen eineinhalb Jahren mit unseren Kunden vertrauensvoll zusammengearbeitet hat und mit dieser Erfahrung weitere Akzente setzen wird. Bei Christian Heinkele möchte ich mich ausdrücklich bedanken für sein langjähriges Engagement sowie für seine hervorragende und erfolgreiche Arbeit und wünsche ihm alles Gute für die private und berufliche Zukunft."

