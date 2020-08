Sky bringt "Modern Family" ab September zu Ende

© Twentieth Century Fox Film Corporation

Im Frühjahr ging in den USA die 22-fach Emmy-prämierte Comedy-Serie "Modern Family" nach elf Staffeln zu Ende. Hierzulande steht die Ausstrahlung der finalen Staffel noch aus. Ab Mitte September ist es bei Sky aber nun soweit.



Elf Jahre lang konnte man dem Familienleben der Pritchetts, Dunphy und Tuckers beiwohnen, im Frühjahr verabschiedete sich "Modern Family" dann vom Bildschirm. In ihren besten Zeiten erzielte sie nicht nur herausragende Quoten für ABC, sie war auch ein Kritiker-Liebling und wurde gleich fünf Mal mit dem Emmy als beste Comedy-Serie ausgezeichnet - was sie gemeinsam mit "Frasier" zum Rekord-Halter macht. Doch die Serie hatte ihren Höhepunkt längst hinter sich, zuletzt waren nicht nur die Quoten deutlich zurückgegangen, in diesem Jahr reichte es auch für gerade noch drei Emmy-Nominierungen in weniger bedeutenden Kategorien.

Doch langjährige Fans erhalten nun auch in Deutschland die Möglichkeit, sich von der Serie und ihren Charakteren zu verabschieden: Sky zeigt die letzten 18 Folgen ab dem 17. September. Sie laufen immer donnerstags ab 21:05 Uhr in Doppelfolgen bei Sky One und werden parallel dazu auch zum Abruf auf Sky Ticket, Sky Go und Sky Q verfügbar gemacht.

Neben dem Standard-Cast des chaotischen Familienclans-Clans um Ed O'Neil, Sofía Vergara und Julie Bowen sind in Staffel 11 wieder zahlreiche Gaststars mit dabei. Diesmal werden unter anderem "Friends"-Star Courteney Cox und Fußballspieler David Beckham ins Chaos des Pritchett-Dunphy-Tucker-Klans verstrickt. Außerdem gibt's in den finalen Folgen noch einen Familientrip nach Paris - und dank Haleys Zwillingen geht's im Haus der Dunphys noch beengter und lebhafter zu als bislang.

