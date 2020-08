DAZN bestätigt Champions-League-Deal mit Verspätung

© Uefa

Eigentlich ist schon seit Dezember bekannt, dass DAZN ab der Saison 2021/22 fast alle Spiele der Champions League zeigen wird, doch erst jetzt folgte die offizielle Bestätigung des Deals. Ein Fragezeichen besteht dagegen auch weiterhin beim ZDF.



04.08.2020 - 12:25 Uhr von Alexander Krei 04.08.2020 - 12:25 Uhr

Es war das wohl offenste Geheimnis im Sportbereich: Bereits im Dezember wurde bekannt, dass sich DAZN die Rechte an einem Großteil der Live-Übertragung der UEFA Champions League gesichert hat - doch offiziell bestätigt wurde der Deal nicht. Bis heute: Kaum acht Monate später verkündigte der Sportstreamingdienst am Dienstag, was ohnehin schon jeder wusste. Ab der Saison 2021/22 wird DAZN pro Saison 121 von 138 Spielen übertragen.

Warum genau es so lange gedauert hat, bis die Bestätigung erfolgte, ist nicht klar. Doch überraschend kommt die Entscheidung nicht mehr, schließlich hatte Sky schon Ende vergangenen Jahres erklärt, leer ausgegangen zu sein. "Im gerade abgeschlossenen Ausschreibungsverfahren konnten wir uns nach rund 20 Jahren der Partnerschaft mit der UEFA nicht über eine Fortsetzung der Zusammenarbeit einigen", erklärte der damalige Sky-CEO Carsten Schmidt im Dezember.

Für die Fans wird die Situation damit ab dem kommenden Jahr etwas übersichtlicher, denn bisher teilten sich Sky und DAZN die Spiele nach einem etwas komplexen Schlüssel auf. Nun wird dagegen so gut wie alles bei DAZN zu sehen sein - neben den Einzelspielen will der Streamingdienst künftig auch die Konferenzen anbieten, die bislang exklusiv von Sky gezeigt wurden. Neu im Boot ist Amazon, das sich die Übertragungsrechte des Topspiels am Dienstagabend gesichert hat. Ob die Spiele kostenlos via Prime Video angboten werden, ist aber noch nicht bekannt.

Zusammenfassungen am späten Abend im ZDF?

Ein Fragezeichen besteht zudem noch mit Blick auf das ZDF. Zwar hatte der Mainzer Sender schon Ende 2019 offiziell bekanntgegeben, ab der Saison 2021/22 die Finalspiele der Champions League im Free-TV zeigen zu wollen. Unklar ist allerdings noch, ob das ZDF, wie bereits spekuliert wurde, künftig am späten Mittwochabend die Zusammenfassungen des Wettbewerbs ausstrahlen wird. Auf DWDL.de-Nachfrage erklärte ein ZDF-Sprecher, dass es diesbezüglich noch keinen neuen Stand der Dinge gibt.

Großer Gewinner der Ausschreibung ist jedoch ohne Zweifel DAZN. "Alle Fans können sich ab der Saison 2021/22 auf ein extrem umfangreiches Paket aus UEFA Champions League und Bundesliga bei DAZN freuen, das uns zur neuen Nummer 1 für alle Fußball-Fans in Deutschland machen wird", sagte Thomas de Buhr, Executive Vice President DAZN DACH, am Dienstag. Erst vor wenigen Wochen hatte der Streamingdienst neben Sky ein umfassendes Bundesliga-Paket erworben, das unter anderem sämtliche Freitags- und Sonntagsspiele umfasst.





Warum die Bekanntgabe des Champions-League-Deals zur monatelangen Hängepartie wurde, bleibt indes ein Geheimnis. Bei der Europa League ist DAZN allerdings in Zukunft raus: Hier hatte sich die Mediengruppe RTL Deutschland ein umfangreiches Rechtepaket gesichert, das nicht nur Übertragungen im Free-TV vorsieht, sondern auch beim Streamingdienst TVNow.

In der kommenden Saison hat jedoch noch einmal die bisherige Aufteilung Bestand. Will heißen: Im Pay-TV läuft die Europa League bei DAZN und in der Champions League teilen sich DAZN und Sky die Rechte. Das gilt freilich auch für die in wenigen Tagen startenden Finalturniere beider Wettbewerbe.

