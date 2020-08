Sky Deutschland erstellt "Stadion-Sound" für Fußballturniere

© Sky

Ab dieser Woche werden die europäischen Pokalwettbewerbe fortgesetzt. Weil die Spiele ohne Zuschauer stattfinden, wird für all diejenigen, die nicht auf Fangesänge verzichten wollen, ein Stadion-Sound simuliert. Dafür zeichnet Sky Deutschland verantwortlich.



05.08.2020 - 11:12 Uhr von Alexander Krei 05.08.2020 - 11:12 Uhr

Mit dem Wiederbeginn der Fußball-Bundesliga bot Sky seinen Zuschauern eine zusätzliche Tonspur an, auf der eingespielte Fangesänge von der Corona-bedingten Stille in den Stadien ablenken sollte. Das Ergebnis scheint nun auch die UEFA überzeugt zu haben, die Sky Deutschland jetzt mit der Erstellung eines Stadionsound-Angebots für die bevorstehenden Finalturniere der Champions League und Europa League beauftragt hat.

Der Stadion-Sound besteht aus verschiedenen Audio-Layern und wird in einem komplexen Verfahren aus Tonaufnahmen früherer Spiele derselben Vereine erzeugt. Die Produktion soll teilweise vor Ort in den Stadien und in den Sky-Produktionsstätten in Unterföhring stattfinden. Von der Konzeption der Tonbeispiele bis zur Live-Mischung und dem Schnitt durch seine speziell ausgebildeten Tonregisseure wird der Sender in Zusammenarbeit mit der UEFA und den jeweiligen Hostbroadcastern einen End-to-End-Service anbieten.

"Wir fühlen uns sehr geehrt, dass die UEFA Sky als Dienstleister ausgewählt hat, um den 'Stadion-Sound' für die Finalturniere der UEFA Champions League und UEFA Europa League im August zu liefern", sagte Alessandro Reitano, Sportproduktionsleiter bei Sky. "Mit der Entwicklung und Umsetzung der in dieser Form weltweit einmaligen Soundoption können wir einmal mehr die Innovationskraft von Sky unter Beweis stellen."





Schon an diesem Mittwoch nimmt die Europa League ihren Spielbetrieb wieder auf, ab Montag startet die Endrunde, die komplett in Deutschland stattfinden wird - als Austragungsorte dienen die Stadien in Köln, Düsseldorf, Duisburg und Gelsenkirchen. In der Champions League wird derweil ab Freitag wieder gespielt. Alle Spiele ab dem Viertelfinale finden in Portugals Hauptstadt Lissabon statt.

Teilen