"Altes Haus sucht Mitbewohner" erbt "Löwen"-Sendeplatz

Ab September strahlt Vox die neue Doku-Reihe "Altes Haus sucht Mitbewohner" aus, in der Senioren junge Erwachsene zum "Speed-Dating" laden und schließlich über ein mögliches Zusammenleben verhandeln. Zu sehen gibt's das Format dienstags.



05.08.2020 - 11:37 Uhr von Alexander Krei 05.08.2020 - 11:37 Uhr

Nach "Wir sind klein und ihr seid alt" steht bei Vox schon das nächste Generationenprojekt in den Startlöchern. Wie jetzt bekannt wurde, wird der Privatsender ab dem 1. September jeweils dienstags um 20:15 Uhr die Doku-Reihe "Altes Haus sucht Mitbewohner" ausstrahlen. Das von Banijay Productions Germany produzierte Format erbt damit gewissermaßen den Sendeplatz der Gründershow "Die Höhle der Löwen", die bekanntlich auf den Montag wechselt (DWDL.de berichtete).

In der Sendung treffen zwei Generationen bei einem "Speed-Dating" aufeinander - die jungen Erwachsenen müssen dabei die Senioren von sich überzeugen, die richtigen Mitbewohner zu sein. Nur zehn Minuten haben sie Zeit, um einen bleibenden Eindruck bei einem Senior zu hinterlassen. Nachdem sich Paare gebildet haben, folgt eine fünftägige Probezeit, in der die Jungen bei den Senioren einziehen. Die jungen Erwachsenen zahlen in ihrem neuen Zuhause nur wenig Miete, die "Alten" wiederum freuen sich auf Unterstützung im Alltag und geselliges Beisammensein.

Die Idee hinter "Altes Haus sucht Mitbewohner": In vielen Großstädten sind die Mieten in den vergangenen Jahren so rasant gestiegen, dass junge Menschen oft keinen bezahlbaren Wohnraum mehr finden. Gleichzeitig gibt es viele Senioren, die eine große Wohnung oder ein geräumiges Haus in bester Lage haben, dafür aber ganz allein sind und gelegentlich Hilfe benötigen. Ausgestrahlt werden zunächst sechs zweistündige Episoden.





Im Anschluss an den Neustart folgt zudem mit "Das Beste für mein Kind - Wir erziehen anders" ein weiteres neues Format. Pro Folge dokumentiert die sechsteilige Doku-Reihe drei unterschiedliche Familien und ihre besonderen Erziehungsansätze. Dabei stellen sich die Familien auch der Diskussion und der direkten Kritik. Produziert wird die Sendung von Imago TV, das mit Formaten wie "Mein Kind, dein Kind", "Mensch Papa!" oder "Teenies allein daheim" bereits reichlich Erfahrung im Erziehungsbereich sammeln konnte.

