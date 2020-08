"Celebrity DIY": Bei HGTV renoviert nun Brad Pitt

© HGTV

Der Discovery-Sender HGTV zeigt ab Mitte September das US-Format "Celebrity DIY", in dem Stars wie Brad Pitt oder Viola Davis Menschen, die ihnen am Herzen liegen, mit Renovierungsprojekten überraschen, bei denen sie auch selbst mit anpacken müssen



05.08.2020 - 14:10 Uhr von Uwe Mantel 05.08.2020 - 14:10 Uhr

Der frei empfangbare Sender HGTV zeigt ab dem 17. September immer donnerstags um 20:15 Uhr das US-Format "Celebrity DIY - Stars packen an" in deutscher Erstausstrahlung. Darin darf man Promis, die man sonst eher von der Leinwand oder der Bühne kennt, dabei zusehen, wie sie selbst handwerklich mit anpacken. In der Sendung überraschen sie Menschen, die ihnen am Herzen liegen, mit außergewöhnlichen Renovierungsprojekten.

Dabei erhalten sie tatkräftige Unterstützung von den beiden Zwillingsbrüdern Drew und Jonathan Scott, die man aus dem Format "Property Brothers" (ebenfalls HGTV) kennt. Die Promis sind aber vom Anfang bis zum Ende in die Projekte involviert, arbeiten mit Drew und Jonathan den Renovierungsplan aus und helfen auch bei der Umsetzung. So wird beispielsweise eine Garage in ein Gästehaus umgewandelt oder ein glanzloser Hinterhof in den "Traum eines Entertainers" umgestaltet.

Zum Line-Up der ersten Staffel gehören biespielsweise Brad Pitta, Melissa McCarthy, Viola Davis, Rebel Wislon und Michael Bublé. "Brad Pitts Wissen und seine Leidenschaft für Architektur und Design waren wirklich beeindruckend. Jeder Prominente, mit dem wir zusammengearbeitet haben, war von Anfang bis Ende dabei und ein großer Teil des Prozesses. Viele handwerkliche Dinge, die sie vor dieser Erfahrung nicht konnten, haben sie während der Jobs gelernt. Rebel Wilson kann mittlerweile sogar einen Bulldozer fahren", so dagt Jonathan Scott. "Und Melissa McCarthy ist ein großer HGTV-Fan und fragte uns immer wieder, wann es Zeit sei, den Vorschlaghammer zu schwingen. Wir haben noch nie jemanden gesehen, der so aufgeregt war, es auszuprobieren", fügt sein Bruder Drew hinzu.

