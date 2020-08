"Goldene Kamera Digital Award" wird am 8.9. verliehen

© Funke

Während die klassische "Goldene Kamera" voraussichtlich im November zumindest in bisheriger Form zu Grabe getragen wird, geht's beim "Goldene Kamera Digital Award" unverändert weiter. Die nächste Verleihung ist im September.



05.08.2020 - 14:38 Uhr von Uwe Mantel 05.08.2020 - 14:38 Uhr

Eigentlich sollte die letzte Verleihung der "Goldenen Kamera" schon im März sein, corona-bedingt wurde die Gala dann aber in den Herbst verschoben, wo sie nun im November über die Bühne gehen soll - so zumindest der ursprüngliche Plan. Nicht von der Entscheidung betroffen, die Preisverleihung darüberhinaus nicht fortzuführen, ist der "Goldene Kamera Digital Award", der erstmals 2017 vergeben wurde und seit 2018 gemeinsam von Funke und YouTube veranstaltet wird. Hier steht die nächste Preisverleihung am 8. September an.

Sie findet im Rahmen des digitalen "YouTube Festivals" statt und wird ab 19 Uhr im Netz übertragen. Als Moderatoren führen Linda Zervakis und Daniele Rizzo durch den Abend. Vergeben wird der Preis in den Rubriken "Best of Entertainment", "Best of Education & Coaching", "Best of Information" und "Best Newcomer". Über die Preisträger entscheidet eine Jury unter dem Vorsitze von Christian Hellmann, Chefredakteur der Funke-Programmzeitschriften. Daneben gehören u.a. auch Webvideo-Produzenten, TV-Experten und Journalisten dem Gremium an.

Zudem wird von den Veranstaltern der "Special Award" für eine Persönlichkeit oder einen Kanal für herausragende Leistungen im Netz vergeben. Über den Preisträger in der Kategorie "Best Brand Channel" kann man online auf goldenekamera.de abstimmen.

