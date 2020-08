DMAX zeigt ab September neue "Steel Buddies"-Folgen

© DMAX/Tilman Schenk

Die "Steel Buddies" sorgen bei DMAX immer für gute Quoten, nun hat der Männersender neue Folgen ab Mitte September in Aussicht gestellt. Michael Manousakis meldet sich dann in insgesamt 15 neuen Episoden zurück - und fährt bis an die Nordsee.



06.08.2020 - 10:47 Uhr von Timo Niemeier 06.08.2020 - 10:47 Uhr

DMAX holt seine "Steel Buddies" Mitte September mit neuen Folgen zurück ins Programm. Ab dem 15. September wird man die mittlerweile achte Staffel des Formats ausstrahlen, insgesamt 15 neue Episoden sind dann immer dienstags zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr beim Sender zu sehen. Inhaltlich ändert sich nicht viel: Michael Manousakis und sein "Steel Buddies"-Team sind auch in den neuen Folgen zu sehen, sie bringen tonnenschwere Vehikel auf Vordermann, um sie danach möglichst gewinnbringend weiterzuverkaufen.

Die Folgen der neuen Staffel sind aber nicht nur im Westerwald entstanden, wo Manousakis normalerweise mit seiner Mannschaft arbeitet. Gedreht wurde auch an der Nordsee. Gemeinsam mit Tauch-Profi Andi Peters will Manousakis 160 Tonnen Kupfer, die an Bord eines vor Jahrzehnten gesunkenen Frachters vermutet werden, vom Grund der Nordsee holen. Das soll bis zu 700.000 Euro wert sein. Um überhaupt zum Tauchgang ansetzen zu können, muss ein Erkundungsschiff, welches Manousakis spontan für das Vorhaben erworben hat, wieder betriebsbereit gemacht werden. Weitere Projekte sind die Restaurierung eines viel zu teuer eingekauften Amphibienfahrzeugs sowie das in sämtliche Einzelteile zerlegte Trainingsflugzeug North American T-28.

Produziert wird "Steel Buddies" von spin TV. Auf Seiten Discovery Deutschlands zeichnen Axel Stegmaier, Director Production & Development und Florian Grüning, Producer, für das Format verantwortlich. Die Eigenproduktion ist das erfolgreichste DMAX-Format aller Zeiten und sorgt immer wieder für starke Quoten - selbst die zahlreichen Wiederholungen laufen meist sehr gut. 2019 erreichte die Reihe bis zu 770.000 Zuschauer im Durchschnitt und war damit so erfolgreich wie keine andere Sendung bei DMAX (DWDL.de berichtete).

Teilen