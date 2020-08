G+J und RTL verschieben "Tag der Wahrheit" auf 2021

© Gruner + Jahr / MG RTL D

Nachdem das Journalismus-Festival "Tag der Wahrheit" zunächst von April auf September verschoben wurde, entfällt nun auch der neue Termin. Die Risiken seien wegen des Coronavirus nach wie vor zu hoch, sagen die Unternehmen.



06.08.2020 - 14:19 Uhr von Timo Niemeier 06.08.2020 - 14:19 Uhr

Nachdem Gruner + Jahr schon zwei Mal den "Tag des Journalismus" veranstaltet hat, wollte man in diesem Jahr erstmals gemeinsame Sache mit der Mediengruppe RTL machen und unter dem Titel "Tag der Wahrheit" ein Journalismus-Festival ausrichten. Wegen des Coronavirus wurde der erste Termin im April auf den September verschoben - nun entfällt die Veranstaltung in diesem Jahr komplett. Das haben die Unternehmen bestätigt.

Von Gruner + Jahr und der Mediengruppe RTL heißt es, man verschiebe das Event auf das kommende Jahr. Vorsichtshalber nennt man jetzt aber erst einmal keinen neuen Termin. Schließlich ist noch immer nicht absehbar, wann Großveranstaltungen dieser Art wieder sicher durchführbar sind. "Vor dem Hintergrund der aktuellen Lage erscheint es uns weiterhin nicht richtig, in den kommenden Wochen eine Großveranstaltung durchzuführen", heißt es von einer Unternehmenssprecherin. Die Risiken für eine Ansteckung mit dem Covid-19-Virus seien nach wie vor zu hoch. 2021 soll die Veranstaltung in ihrer ursprünglichen Form durchgeführt werden. Der "Tag der Wahrheit" soll ein Tag der Begegnung sein, an dem man Journalismus live erlebbar machen und Raum für persönliche Gespräche bieten will. Geplant sind Foren, Diskussionen, Lesungen und Multimediashows.

Teilen