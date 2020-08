Nikolaus Blome geht zu RTL: So schlägt das "Inhalteherz"

© imago images / Hans Blossey

Die Zentralredaktion der Mediengruppe RTL Deutschland nimmt Formen an: Am Montag ist ein Großteil der neuen Ressort- und Redaktionsleiter vorgestellt worden - darunter auch Nikolaus Blome, der fortan den Bereich Gesellschaft & Politik verantwortet.



10.08.2020 - 10:01 Uhr von Alexander Krei 10.08.2020 - 10:01 Uhr

Schon seit einiger Zeit arbeitet die Mediengruppe RTL Deutschland bekanntlich an ihrer Zentralredaktion, die sie jedoch lieber "Inhalteherz" nennt, was ungleich herzlicher klingt. Weniger massiv sind die Veränderungen dadurch allerdings nicht, wie sich schon alleine daran zeigt, dass es in den zurückliegenden Monaten galt, knapp 30 journalistische Führungspositionen neu zu besetzen. Die Mediengruppe spricht von einem "aufwendigen Verfahren", das nun allmählich zu seinem Abschluss kommt. Zumindest der überwiegende Teil der Ressort- und Redaktionsleitungen steht inzwischen jedenfalls fest.

"Bei der Besetzung der Leitungspositionen ging es uns gleichermaßen um journalistische Exzellenz und um moderne Führungskultur", betonen die vier Chefredakteure Tanit Koch (Zentralredaktion), Sonja Schwetje (ntv), Jan Rudolph (RTL interactive) und Michael Wulf (RTL). "In den Auswahlprozess waren deshalb neueste eignungsdiagnostische Standards integriert - alle Kandidatinnen und Kandidaten haben sich einem Assessment-Center gestellt, was für redaktionelle Führungsaufgaben zuvor nicht üblich war."



Die Leitungsteams der neu geschaffenen Ressorts sollen spätestens zum 1. September starten und an Chefredakteurin Tanit Koch berichten, die auch einen Wegbegleiter aus ihrer Zeit bei "Bild" an den Rhein geholt hat. Das Ressort Politik & Gesellschaft wird künftig nämlich von Nikolaus Blome (Foto) geleitet. Der derzeitige "Spiegel"-Kolumnist, der in der Vergangenheit stellvertretender Chefredakteur bei "Bild" und "Spiegel" war, ist bereits seit Mai für RTL und den Nachrichtensender ntv als politischer Kommentator im Einsatz. Sein Stellvertreter wird Christian Berger, der langjährige Redaktionsleiter des "RTL Nachtjournals".

"Mit dem neugeschaffenen Politik-Ressort unter Leitung von Nikolaus Blome möchten wir die politische Berichterstattung der Mediengruppe RTL auf allen digitalen und audiovisuellen Plattformen bündeln, stärken und noch sichtbarer machen als bisher", sagte Sprecherin Bettina Klauser auf DWDL.de-Nachfrage. "Wir sind mit verschiedenen Formaten bereits seit langem Marktführer, diese Position wollen wir ausbauen. Das Führungsteam aus Nikolaus Blome und dem ehemaligen Nachtjournal-Redaktionsleiter Christian Berger ist dafür hervorragend geeignet und wird sowohl in Köln und in Berlin in Zusammenarbeit mit Hauptstadtstudio-Leiterin Jutta Bielig wirken."

Ludowig leitet VIP-Ressort, Schütz die Nachrichten

Und was ändert sich sonst? "Exclusiv"-Moderatorin Frauke Ludowig übernimmt die Leitung des das VIP-Ressorts, stellvertretender Ressortleiter wird Thomas Ziemann, bisher Topic Lead Entertainment bei RTL.de und VIP.de. Danny Reinhardt, bisher Stellvertretender Redaktionsleiter und Sende-CvD von "Punkt 12", wird der neue Leiter des Life-Ressorts. Ressortleiter Nachrichten wird Jan-Oliver Schütz, der zuvor als Topic Lead News bereits das digitale Nachrichtenressort von RTL.de aufgebaut hat. Stellvertretende Leiterin des Ressorts wird Christina Endruschat, die unter anderem von 2011 bis 2019 als Korrespondentin der Mediengruppe RTL in New York im Einsatz war.

Patricia von Berg, zuvor Chefin vom Dienst bei "RTL Aktuell", wird Leiterin des Ressorts Wirtschaft & Mobilität. Ihr Stellvertreter wird Friedhelm Tilgen, Leiter ntv Zertifikate und bisher CvD Wirtschaft bei ntv. Roger Saha, zuvor als Reporter und Redakteur bei RTL im Einsatz, übernimmt die Leitung des sogenannten "Turbo-Teams", das unter anderem für Eilmeldungen auf allen digitalen und audiovisuellen Plattformen zuständig ist. Das bisherige Leitungsteam des Sportpools steht auch dem neuen crossmedialen Sport-Ressort vor: Andreas von Thien wird Ressortleiter, sein Stellvertreter ist Timo Latsch. Beide bleiben den RTL- und ntv-News als Moderatoren erhalten.

Die Ressortleitung Wetter & Klima übernimmt Hauke Jebsen, der 2019 von ProSiebenSat.1 zu RTL Interactive gewechselt ist. Stellvertretender Leiter des Ressorts wird der langjährige Wetterexperte Christian Häckl, der seine Funktion als RTL-Chefmeteorologe beibehält. Die Redaktionsleitung von "Extra" liegt bei Lotte Witt-Lang, die noch während ihrer Elternzeit im September vergangenen Jahres zur Stellvertreterin des RTL-Chefredakteurs Michael Wulf berufen worden war, an den sämtliche Redaktionsleiter der Nachrichten und Magazine von RTL und Vox berichten.





Gerhard Kohlenbach, langjähriger und erfolgreicher Redaktionsleiter von "RTL Aktuell", ist in seiner Position bestätigt worden. Seine neue Stellvertreterin wird Sabine Feyen, zuvor Sende-CvD "RTL Aktuell". Die Leitung des "RTL Nachtjournals" übernimmt Sascha Roth, der die Position bereits kommissarisch innehatte. Die Redaktion von "Punkt 12" wiederum leitet weiterhin Christina Frank, die seit September 2019 auch stellvertretende Chefredakteurin RTL ist. Ihr Stellvertreter wird Daniel Mundhenke, zuvor Sende-CvD bei "Punkt 12".

Die Redaktionsleitung von "Explosiv" übernimmt Stefanie Konle, die das Boulevard-Magazin bislang kommissarisch verantwortet hat. Ihre Stellvertreterin mit Schwerpunkt "Explosiv Weekend" wird Claudia Hörning. "Exclusiv" steht künftig unter der Ägide von Oliver Sonnen, der zuvor Stellvertretender Redaktionsleiter und CvD des Starmagazins war. Als stellvertretende Redaktionsleiterin wird Sandra Gröll, bisher Sende-Chefin vom Dienst, vor allem die Sendung "Exclusiv Weekend" verantworten.

Ulrich Reitz, langjähriger Wirtschafts-Chef bei ntv, übernimmt die Redaktionsleitung der "ntv Telebörse". Renate Friedrich und David Whigham wurden in ihren Positionen als Nachrichtenchefs bestätigt. Alle drei sind auch weiterhin Mitglied der ntv-Chefredaktion unter Sonja Schwetje. Nina Erdmann wird Redaktionsleiterin von "Prominent" - eine Rolle, die sie zuvor kommissarisch erfolgreich ausgefüllt hat. Das gilt auch für den früheren Stellvertretenden Redaktionsleiter von "RTL Aktuell", Martin Schulte, der die Leitung der Vox-Nachrichtenredaktion nun fest übernimmt.

Teilen