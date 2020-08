ZDF: Bewerunge geht als Studioleiter nach Tel Aviv

© ZDF/M. Rietschel/J. Roehr

Ab September wird Michael Bewerunge neuer ZDF-Studioleiter in Tel Aviv - als Nachfolger von Nicola Albrecht, die seit Beginn des Monats nach Deutschland zurückgekehrt ist. In Dresden folgt Claudia Schiemenz auf Bewerunge.



11.08.2020

Michael Bewerunge wird zum 1. September neuer Leiter des ZDF-Studios in Tel Aviv. Er trott damit die Nachfolge von Nicola Albrecht an, die bereits seit Anfang des Monats die Leitung des ZDF-Landesstudios Brandenburg übernommen hat. Aktuell leitet der gebürtige Ratinger noch das ZDF-Studio in Dresden, wo ihm Cornelia Schiemenz nachfolgen wird.

"Mit Michael Bewerunge wechselt ein erfahrener und profilierter Journalist nach Tel Aviv, der bereits in seiner Zeit als ZDF-Korrespondent in Rom mit vielen Themen des Mittelmeerraumes vertraut war", sagte ZDF-Chefredakteur Peter Frey. "Und mit Cornelia Schiemenz konnten wir eine Nachfolgerin für unsere Berichterstattung aus Sachsen gewinnen, die ihre journalistische Qualität und Professionalität zuletzt als Reporterin im ZDF-Hauptstadtstudio und zuvor schon als Korrespondentin im ZDF-Studio in Moskau zeigen konnte."

Michael Bewerunge war vor seiner Zeit in Dresden von 2012 bis 2016 als Korrespondent im Studio Rom und dort für die Berichterstattung aus Italien, dem Vatikan, Malta und Griechenland im Einsatz. Seine ZDF-Tätigkeit begann er 1992 als Korrespondent im Studio Bonn. Cornelia Schiemenz war von 2008 bis 2012 als Korrespondentin im ZDF-Studio in Moskau im Einsatz, seit 2013 berichtet sie als Korrespondentin aus dem ZDF-Hauptstadtstudio in Berlin.



