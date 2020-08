Sat.1 holt "Promiboxen" an gleich zwei Abenden zurück

© Sat.1

Im September wird Sat.1 nach sechs Jahren das "Promiboxen" reaktieren - und zwar an gleich zwei Abenden. Auch einige Personalien sind geklärt: So stehen Moderatoren und Kommentatoren ebenso fest wie erste prominente Fighter.



11.08.2020 - 11:03 Uhr von Alexander Krei 11.08.2020 - 11:03 Uhr

Mehr als sechs Jahre ist es her, dass zuletzt Promis im Privatfernsehen in den Boxring stiegen. Damals war es ProSieben, das mit dem "Promiboxen" jedoch vergleichsweise mäßige Quoten erzielte. Nun will es also Sat.1 wieder wissen - und zwar gleich doppelt. Wie der Sender jetzt angekündigt hat, wird "Das große Sat.1 Promiboxen" am Freitag, den 18. September sowie eine Woche später um 20:15 Uhr stattfinden.

Die Show wird live aus Köln übertragen und von Brainpool produziert. Matthias Killing, Melissa Khalaj und Sarah Valentina Winkhaus moderieren die beiden Kampfabende, während Kai Pätzmann als Ringsprecher fungiert. Kommentiert werden die Kämpfe von Tobias Drews und Florian Schmidt-Sommerfeld.

Die Regeln sind schnell erklärt: Die Männer kämpfen fünf Runden à zwei Minuten, die Frauen stehen sich vier Mal eineinhalb Minuten gegenüber. Einige Namen hat Sat.1 zudem schon bekanntgegeben: So werden Matthias Mangiapane und Julian F.M. Stoeckel am ersten Abend gegebeneinander kämpfen. In weiteren Kämpfen sind Carina Spack gegen Jade Britani Übach und Marcellino Kremers gegen Stephan Jerkel zu sehen, ehe sich am 25. September schließlich unter anderem Helena Fürst und Giulia Siegel gegenüberstehen.





Weil sich die Promis im Ring näher als 1,5 Meter kommen werden, weist Sat.1 schon mal darauf hin, dass alle Covid19-Regelungen "strikt befolgt" werden. Das gelte für die Zuschauer ebenso wie für Sportler und unmittelbar am Kampf beteiligte Personen. So sollen Corona-Tests durchgeführt und auf die Einhaltung der "Schutzzeit mit Kontaktreduzierung" geachtet werden.

