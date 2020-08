"Bielendorfer!" kehrt mit verändertem Konzept zurück

© WDR/Tim Ilskens

Mitte September meldet sich im WDR das Ende vergangenen Jahres getestete Format "Bielendorfer!" mit sechs neuen Folgen zurück - allerdings hat man das Konzept Corona-tauglich machen müssen: Künftig kommen alle Promis nach Bonn.



Ende verganenen Jahres zeigte das WDR Fernsehen drei Folgen des neuen Formats "Bielendorfer!". Das Konzept: Der Comedian besucht Promis aus NRW in deren Heimatstadt und macht eine "humorvolle Hommage", angereichert mit Talks, Studioaktionen und Anekdoten des prominenten Gastes über die jeweilige Stadt. Ab dem 20. September werden sechs neue Folgen immer sonntags um 22:15 Uhr zu sehen sein.

Um auch in Corona-Zeiten weiterproduzieren zu können, mussten die Produktionsfirma Banijay Productions Germany und der WDR das Konzept aber etwas verändern. So wird es zwar auch weiterhin in jeder Folge um eine andere Stadt - nämlich die Heimatstadt des Gastes gehen. Allerdings begrüßt Bielendorfer sie nun stets auf einem Indoor-Campingplatz in Bonn vor "seinem" Wohnwagen. Vor-Ort-Drehs wird es aber auch weiterhin geben.

So wird Bastian Bielendorfer von Lisa Feller auf eine Schnitzeljagd durch Münster geschickt, wandert auf Sabine Heinrichs persönlicher Route 66 von Heeren nach Unna, soll dank Janine Kunze endlich zu einem echten Kölsche Jung werden, trifft mit Guido Cantz den heimlichen Bürgermeister von Porz-Wahn, singt mit Ingolf Lück eine Ode auf Bielefeld und lernt nicht nur Haushalts-Checkerin Yvonne Willicks, sondern auch ihre Heimatstadt Kamp-Lintfort kennen.

Bielendorfer: "Ich habe eigentlich alles in meinem Leben erreicht, wovon ich immer geträumt habe - mit zwei Ausnahmen: eine Ehrenurkunde bei den Bundesjugendspielen und eine eigene Show auf einem Campingplatz in NRW. Dank dem WDR muss ich mich nur noch um die Urkunde kümmern."

