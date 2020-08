am 12.08.2020 - 10:16 Uhr

Weil der US-Start der zweiten Staffel von "L.A.'s Finest" wegen Corona verschoben wurde, mussten sich auch die Zuschauer in Deutschland in Geduld üben. Nun steht jedoch ein neuer Ausstrahlungstermin für die neuen Folgen der Serie fest: Statt im Juni ist nun eine Ausstrahlung ab Oktober geplant.





Wie Sony AXN jetzt ankündigte, nimmt der Pay-TV-Sender die Serie ab dem 1. Oktober in der deutschen Synchronisation ins Programm. Die Deutschlandpremiere erfolgt jeweils donnerstags um 20:15 Uhr. Im Anschluss an die TV-Ausstrahlung steht die Episode ebenso wie die Episode der Folgewoche auf Abruf in den entsprechenden Mediatheken, unter anderem von Vodafone, MagentaTV und Prime Video Channels, bereit.

"L.A.'s Finest" wurde als "Bad Boys"-Spin-off geschaffen. In der zweiten Staffel muss Syd den plötzlichen Verlust eines Freundes verkraften. Während sie sich auf die Suche nach Antworten macht, erhält sie ungeahnte emotionale Unterstützung von Emma (Taylor Black, "Der Denver-Clan"), der Schwester eines Mordopfers.