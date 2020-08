Fox News hat es mit seiner ultrakonservativen Ausrichtung und dem starken Schwerpunkt auf Meinung schon vor langem zum meistgesehenen Nachrichtensender der USA gebracht - und galt lange gewissermaßen als Haussender von US-Präsident Donald Trump, der sich dort gerne schonmal selbst telefonisch einwählt. Künftig kann man den Sender, den auch Trump trotz eines zwischenzeitlich etwas abgekühlten Verhältnisses offensichtlich tägliche viele Stunden schaut, auch außerhalb der USA problemlos empfangen.

Fox News Media hat nun nämlich den Start des Angebots Fox News International angekündigt. Über Apps für iPhone, Android, Apple TV and Android TV (Amazon Fire TV und Roku sollen später folgen), lässt sich das Programm des Fox News Channels ebenso wie des Ablegers Fox Business im Livestream verfolgen. Kostenfrei ist das allerdings nicht: Fox News kündigte einen Preis in Höhe von 6,99 US-Dollar an, was umgerechnet derzeit knapp 6 Euro entspricht. Das Streaming-Angebot startet bereits kommende Woche in Mexico, am 17. September folgt dann Deutschland zusammen mit Spanien und Großbritannien. Bis zum Jahresende soll Fox News International in 20 Ländern verfügbar sein.

Der Start erfolgt somit rechtzeitig vor der US-Präsidentschaftswahl, die Anfang November stattfinden wird. Hier die Berichterstattung so zu erleben, wie sie Amerikaner - insbesondere Trump-Anhänger - von Fox News serviert bekommen, macht in den kommenden Wochen wohl den Reiz des Angebots aus. Neben dem Live-Stream der Sender wird es auch viele Formate zum zeitversetzten Abruf geben, darunter etwa "Tucker Carlson Tonight" oder "Hannity".

Suzanne Scott, CEO von Fox News Media: "Wir freuen uns, FOX News International zum ersten Mal zu präsentieren und unserem treuen Publikum im Ausland den Zugang zu ihrer vertrauenswürdigen Quelle für Nachrichten und aufschlussreiche Analysen zu ermöglichen. Mit einem Katalog von mehr als 20 Signature-Sendungen auf Abruf und Live-Streams unserer linearen Netzwerke wird dieser neue digitale Streaming-Dienst sicherstellen, dass unsere Zuschauer auf der ganzen Welt nie das Neueste von Amerikas führendem Nachrichtenkanal verpassen."