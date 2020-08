In der neuen Fernsehsaison ist Musik drin - im wahrsten Sinne des Wortes, denn die Sender haben gleich eine ganze Reihe an neuen Musik-Shows angekündigt. Und bei zwei davon wird es im Herbst zum direkten Duell kommen. Nachdem RTL am Vormittag angekündigt hat, dass die Show "Big Performance", in der Promis verkleidet als weltbekannte Sängerin oder Sänger mit deren Songs auftreten, ab dem 12. September samstags um 20:15 Uhr zu sehen sein wird, zog ProSieben am Nachmittag mit dem Sendeplatz für "FameMaker" nach.

Los geht's mit "FameMaker" am 17. September - doch dabei setzt man auf eine besondere Programmierung und wird dann immer gleich zwei Ausgaben pro Woche zeigen: Zu sehen gibt's die Show sowohl donnerstags als auch samstag. Somit wird es am 19. September also zum direkten Duell zwischen den beiden Formaten kommen - was die Banijay-Gruppe in die nicht besonders angenehme Situation bringt, mit zwei Sendungen aus dem gleichen Genre gegen sich selbst antreten zu müssen. "Big Performance" wird von Brainpool produziert, hinter "FameMaker" steht als Produzent Stefan Raab und die Brainpool-Tochter Raab TV.

ProSieben-Chef Daniel Rosemann: "ProSieben und Stefan Raab sind bekannt dafür, zusammen für Showhits und herausragende musikalische Unterhaltung zu sorgen. Für unsere Zuschauer machen wir 'FameMaker' in der zweiten Hälfte des Septembers zu einem besonderen Event und zeigen Deutschlands neue Musikshow in einer kompakten Programmierung. Die einzigartige Mischung aus Musik und Comedy verspricht fünf Abende Entertainment pur. Und wie es sich für ein großes Showevent aus der Feder von Stefan Raab und ProSieben gehört, feiern wir das Finale live."

In der ProSieben-Sendung treten die Kandidaten unter einer schalldichten Glaskuppel auf. Erst wenn sich einer der "Famemaker" Carolin Kebekus, Luke Mockridge und Teddy Teclebrhan für einen Performer entscheidet, hebt sich die Kuppel - und es stellt sich heraus, ob die Stimme mit der Performance mithalten kann. Ganz egal wie es ausgeht: Die "FameMaker" müssen mit ihren Schützlingen fürs Live-Finale einen großen Auftritt inszenieren, der ihre Stärken zur Geltung bringt. Dann entscheidet das Publikum über die beste Performance. Eine ähnlich gelagerte Show hat übrigens auch RTL mit "I can see your voice" geplant - und kommt ProSieben mit der Ausstrahlung am 18. und 19. August zuvor.