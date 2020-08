am 12.08.2020 - 16:40 Uhr

Bei der Vorstellung der Programmpläne für die nächste Saison ließ RTL vor einigen Wochen die Daytime völlig außen vor, auch wenn das schon seit längerem die wohl größte Problemzone des Senders ist. Tatsächlich gibt's zumindest zum Start in den Herbst zunächst auch keine Neuigkeiten zu vermelden: RTL setzt ab September auf neue Folgen der derzeit dort in Wiederholungen laufenden Formate.

Konkret heißt das: Um 14 Uhr stehen ab dem 17. September neue Folgen der "Superhändler" auf dem Programm, um 16 Uhr heißt es bei Oliver Geissen wieder "Kitsch oder Kasse?" und um 17 Uhr geht's mit neuen Ausgaben von "Hensslers Countdown - Kochen am Limit" weiter - hier allerdings erst einen Tag später ab dem 18. September. Vom Schreyl-Talk, der im Frühjahr noch um 15 Uhr lief, hat man sich bekanntlich getrennt, hier setzt man im September auf die "Superhändler"-Zweitverwertungssendung "Lieblingsdeals".

Bei RTL muss man hoffen, dass die neuen Folgen wieder deutlich mehr Folgen ansprechen als derzeit die Wiederholungen, die in der Regel nur Marktanteile teils tief im einstelligen Bereich erzielen. "Kitsch oder Kasse" war allerdings auch im Frühjahr mit Schnitt nur knapp achteinhalb Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kein Erfolg, ebensowenig "Hensslers Countdown", das sogar noch etwas schlechter lief. Einzig "Die Superhändler" wussten in der Vergangenheit halbwegs zu überzeugen.

Eine kleine Änderung gibt's unterdessen schon Ende August im Morgenprogramm von Vox. Dort verzichtet man künftig auf die Ausstrahlung von "Verklag mich doch" und verlängert ab dem 31. August die "CSI"-Schiene um zwei Folgen "CSI: Miami" bis 10:50 Uhr, ehe nach den kurzen "Vox Nachrichten" Wiederholungen von "Mein Kind, Dein Kind" übernehmen.