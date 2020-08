Sky Studios und HBO setzen ihre Zusammenarbeit mit einem weiteren gemeinsamen Projekt mit Beteiligung dies- und jenseits des Atlantiks fort und haben nun die Horrorserie "The Baby" von Siân Robins-Grace und Lucy Gaymer angeschoben. Robins-Grace hatte zuletzt unter anderem die Serie "Sex Education" mitentwickelt und schreibt für "The Baby" nun erstmals ein Drehbuch, Gaymer arbeitete an Serien wie "Gangs of London" und "Liar". Die neue Serie wird von Sister und Proverbial Pictures produziert.

Beschrieben wird sie als "witzige, beißende Geschichte um Mutterschaft und den gesellschaftlichen Regeln, denen sich Frauen ausgesetzt sehen". Etwas konkreter geht's darum: Nachdem die 38-jährige Natasha ungewollt ein Kind bekommt, ändert sich ihr Leben radikal. Nun kann sie nicht mehr tun und lassen, was sie will. Kontrollierend, manipulierend und mit brutaler Gewalt verändert das Baby Natashas Welt in eine Horrorshow. Woher kommt diese Macht des Kindes und warum verhält es sich so? Und wie weit muss Natasha gehen, um ihre Leben zurückzugewinnen?

Siân Robins-Grace und Lucy Gaymer: "Mit 'The Baby' wollten wir die gewaltige Angst der Frauen um die Frage ob wir Kinder bekommen sollen oder nicht, ergründen. Die Ambivalenz des Nichtwissens einerseits und die Verwirrung über die Gewissheit anderer, dass die Mutterschaft das Wichtigste im Leben der Frau ist, oder ob das Ganze nicht doch ein jahrtausendelanger Betrug ist. Wir freuen uns, mit einem so phänomenalen Produzententeam zusammenzuarbeiten, das uns hilft, dieses seltsame Baby mit HBO und Sky auf die Welt zu bringen." Cameron Roach, Director of Drama, Sky Studios: "'The Baby' ist abwechselnd düster, komödiantisch und beängstigend. Die Vision, die Siân und Lucy zum Leben erwecken, ist wirklich einzigartig." Sister Team erklären: "Wir sind so begeistert von der gleichzeitig erschreckenden und urkomischen Vision, die Siân und Lucy für 'The Baby' haben, und wir können es kaum erwarten, es zum Leben zu erwecken."