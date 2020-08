Fast drei Jahre ist es her, dass der US-Sender FOX die erste und auch einzige Staffel der Sitcom "Ghosted" ausstrahlte, da kommt jetzt ProSieben Maxx noch auf den Geschmack. Der Männersender wird die Sitcom, die als eine Art "Akte X" in Comedy-Form zu verstehen ist und es auf nur 16 Folgen brachte, ab dem 2. September jeweils mittwochs um 21:35 Uhr zeigen und damit im Anschluss an Wiederholungen von "Two and a half Men". Aktuell läuft dort noch "Superior Donuts".

Und darum geht's in der Serie: Die geheime Einrichtung Bureau Underground unter der Leitung von Ava Lafrey kümmert sich im Verborgenen um Ermittlungen im Bereich paranormaler Ereignisse. Aufgabe der Regierungsorganisation ist es, die gesamte Welt vor übernatürlichem Schaden zu bewahren. In dem einstigen Professor Max und dem Sicherheitsmitarbeiter Leroy glaubt Lafrey, die richtigen Agenten zur Komplettierung ihres Teams gefunden zu haben. Sie lässt die beiden kidnappen und bietet ihnen den Job ihres Lebens an.

Ebenfalls am 2. September geht's bei Sixx weiter mit Paula Lambert. Nachdem von dieser Woche an zunächst zwei Folgen ihres Primetime-Talks zu sehen sind, folgt ab Anfang September die zweiteilige Reportage "Paula kommt - Auf der Suche nach der weiblichen Lust". Um 22:10 Uhr geht's außerdem mit sechs neuen Folgen von "Paula kommt... am Telefon" weiter.