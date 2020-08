Etwas mehr als zweieinhalb Jahre ist es nun her, dass "Club der Roten Bänder" bei Vox zu Ende ging - die erste eigenproduzierte Serie des Senders, an deren Erfolg keine andere Produktion bislang anknüpfen konnte. Nun ruhen die Hoffnungen auf einem Spin-Off der Erfolgsserie, die Anton "Toni" Vogel, den "Schlauen" des Clubs, sowie dessen Freundin Valerie, die das Tourette-Syndrom hat, in den Mittelpunkt stellt. In den Hauptrollen sind Ivo Kortlang und Amber Bongard zu sehen, die die Rollen auch bereits in der Mutterserie verkörperten.

In "Tonis Welt" sind Toni und Valerie nun seit einem Jahr ein Paar. Als Valeries Oma stirbt, stehen die beiden jedoch vor der großen Entscheidung, das renovierungsbedürftige Haus der Großmutter auf dem Dorf zu kaufen und ein neues Leben zu beginnen. Ein Leben, in dem sich der spleenige, gewohnheitsliebende Toni nicht an gelernten Strukturen festhalten kann, sondern ganz auf sich und seinen eigenwilligen Charme gestellt ist. Toni ist fest entschlossen, Valerie zu beweisen, dass er nicht nur der Mann für ein gemeinsames Haus, sondern für ein ganzes gemeinsames Leben ist. Doch die Dorfbewohner haben nicht gerade auf dieses ungewöhnliche Paar gewartet und in seinem neuen Job gerät Toni mit Dr. Alfred Schmieta an den wohl griesgrämigsten Chef aller Zeiten, der von Armin Rohde gespielt wird. Daneben gehört noch Kai Schumann zum Hauptcast.

Produziert wird die neue Dramedy-Serie von Bantry Bay Productions. Produzentin ist Gerda Müller, als Producer zeichnet Tobias Ketelhut verantwortlich. Die Drehbücher von "Tonis Welt" stammen aus der Feder von Elena Senft. Regie führen Felix Ahrens und Felix Binder. Redaktionell verantwortlich ist Markus Böhlke unter der Leitung von Frauke Neeb und Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction Mediengruppe RTL Deutschland. Einen Termin für die Ausstrahlung bei Vox gibt's noch nicht, klar ist aber, dass es kurz zuvor auch bei TVNow zu sehen sein wird.