am 13.08.2020 - 20:40 Uhr

Nun also doch: Michael Wendler wird neuer Juror bei "Deutschland sucht den Superstar". Das hat RTL am Donnerstagabend offiziell bestätigt. Vor wenigen Tagen hatte die "Bild"-Zeitung bereits über die Personalie spekuliert, von der sich der Privatsender rganz sicher zusätzliche Aufmerksamkeit für seine in die Jahre gekommene Castingshow erhofft.

"Egal, du hattest mich nach dem ersten Hallo, Dieter", wird Wendler von "RTL.de" zitiert. "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und ich bin sicher, dass wir alle sehr viel Spaß haben werden und tolle Talente finden." Bereits einige Stunden zuvor hatte RTL angekündigt, dass der 20-jährige Sänger und Songwriter Mike Singer ebenfalls neues Mitglied der nächsten Staffel sein wird (DWDL.de berichtete).

Von der bisherigen Jury bleibt, wie immer, einzig "DSDS"-Urgestein Dieter Bohlen an Bord bleiben. Nach dem Rauswurf von Xavier Naidoo sind auch Pietro Lombardi und die Choreografie-Expertin Oana Nechiti künftig nicht mehr mit dabei. Ein weiterer Platz soll derweil noch besetzt werden - auf diesen gilt Schlagersängerin Maite Kelly offenbar als heiße Anwärterin.

Für Michael Wendler dürfte es unterdessen in der nächsten Zeit mehr Präsenz denn je im Programm von RTL geben, schließlich steht auch die Live-Übertragung seiner Hochzeit mit Laura Müller bevor. Diese sollte eigentlich im Sommer stattfinden, wurde aber wegen der Coronavirus-Pandemie erst mal verschoben.