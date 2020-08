Pietro Lombardi sitzt nicht mehr in der "DSDS"-Jury

© TVNOW / Stefan Gregorowius

Nach zwei Staffeln nimmt RTL wieder Veränderungen an der Jury von "Deutschland sucht den Superstar" vor. Außer Dieter Bohlen müssen laut "Bild" alle gehen, darunter auch Pietro Lombardi, der sein Aus bereits bestätigt hat.



10.08.2020 - 12:38 Uhr von Alexander Krei 10.08.2020 - 12:38 Uhr

Im kommenden Jahr will RTL die 18. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" ausstrahlen und so wie es aussieht, wird es in der Jury einmal mehr zu massiven Veränderungen kommen. Abgesehen von Dieter Bohlen, der von Beginn an dabei ist, soll einem Bericht der "Bild"-Zeitung zufolge die gesamte Jury ausgetauscht werden.

Davon ist auch Pietro Lombardi betroffen, der sein "DSDS"-Aus bereits via Instagram bestätigte. "Ich hätte es mir gewünscht, denn für mich war 'DSDS' kein Job", sagte der Sänger, der die Castingshow vor neun Jahren selbst gewonnen hatte, und räumte ein: "Natürlich ist ein kleines trauriges Auge da." Auch die Choreografie-Expertin Oana Nechiti ist laut "Bild" nicht mehr mit dabei. Von Xavier Naidoo hatte sich RTL ohnehin bereits wegen dessen Verschwörungstheorien getrennt.

In den vergangenen beiden Staffeln hatten RTL und die Produktionsfirma UFA Show & Factual noch auf die Kontinuität gesetzt - davon ist im kommenden Jahr nichts mehr zu spüren. Ein Neuzugang steht dem "Bild"-Bericht zufolge schon fest: So soll künftig Schlagersängerin Maite Kelly über die gesanglichen Leistungen urteilen. Daneben bringt das Blatt auch Michael Wendler ins Gespräch. Zudem sollen Bushido und die Schweizer Rapperin Loredana als mögliche Neuzugänge gehandelt werden.

Eine offizielle Aussage von RTL zur Besetzung der Jury von "Deutschland sucht den Superstar" gibt es bislang noch nicht. Und so dürfte die Gerüchteküche erst mal weiterbrodeln. Die neue "Supertalent"-Jury steht dagegen bereits fest: Neben Dieter Bohlen werden in diesem Jahr Eveyln Burdecki und Chris Tall Platz nehmen (DWDL.de berichtete).

