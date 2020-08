am 14.08.2020 - 11:22 Uhr

In der RTL-Soap "Unter uns" verkörper Lars Steinhöfel zusammen mit seinem Schauspieler-Kollegen Timothy Boldt ein schwules Paar, das sich seinen Kinderwunsch erfüllen möchte. Doch auch privat träumt Steinhöfel davon, ein Kind zu adoptieren. In einer neuen TVNow-Dokumentation, die von Montag an zum Abruf bereitstehen wird, verrät er zusammen mit seinem Partner Dominik Schmitt, wie ihre Zukunft als Familie aussehen soll.

Die Doku trägt den Titel "'Unser uns' trifft wahres Leben - wenn zwei Männer ein Kind wollen" und beschäftigt sich mit dem Weg zur Erfüllung des Kinderwunschs, der für homosexuelle Paare in Deutschland noch immer steinig ist, obwohl mittlerweile seit 2017 laut Gesetz gleiches Recht für alle gilt.

"Hund, Kind, Haus, man stellt sich das so schön vor… Hund und Haus haben wir schon, jetzt fehlt uns nur noch das Kind", sagt Lars Steinhöfel. Auch andere homosexuelle Prominente und ihre Partner haben sich auf die eine oder andere Weise ihren Kinderwunsch erfüllt, darunter Ricky Martin, Patrick Lindner, Ross Antony oder Neil Patrick Harris. Promis und Nicht-Promi-Paare kommen in der TVNow-Doku zu Wort und berichten von den verschiedenen legalen Möglichkeiten und dem schweren Weg zu ihrem Kinderglück.