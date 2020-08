Am Freitagnachmittag überraschte RTL mit einer Programmänderung. Darin war die Rede von einer Zeitverschiebung der Late-Night-Show "Pocher - Gefährlich ehrlich", die seit einigen Wochen am späten Donnerstagabend um 23:05 Uhr zu sehen ist. Von der kommenden Woche an soll diese gemäß der Mitteilung jedoch zehn Minuten später an den Start gehen und damit erst um 23:15 Uhr.

Bekommt Pocher also weniger Sendezeit? Nicht ganz, denn auf DWDL.de-Nachfrage erklärte RTL am Freitag, dass lediglich eine Verschiebung der Werbeblöcke vorgenommen wird. Wurde die Pocher-Show bislang zwei Mal durch Werbung unterbrochen, gibt's in den kommenden Wochen innerhalb der nun 45-minütigen Sendung nur noch eine Pause.

Stattdessen wird ein zusätzlicher Werbeblock zuvor innerhalb der Wiederholung von "Alarm für Cobra 11" gesendet, sodass sich deren Sendezeit um zehn Minuten verlängert. Gut möglich, dass die Reduzierung der Werbeblöcke auch der Quote hilft: In dieser Woche hatte "Pocher - Gefährlich ehrlich" mit nur 8,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe jedenfalls ziemlich bescheiden abgeschnitten (DWDL.de berichtete).

Ungeachtet der überschaubaren Quoten hatte RTL jedoch erst kürzlich angekündigt, dass Oliver und Amira Pocher vorerst weitersenden dürfen (DWDL.de berichtete). Die neue Staffel mit zehn weiteren Folgen schließt nahtlos am 27. August an. Geht es nach Pocher, dann ist auch danach noch nicht Schluss: "Ich plane die Show jetzt einfach mal bis zur Rente ein", sagte er. Bis dahin sollten die Zuschauerzahlen jedoch besser noch ein wenig steigen.