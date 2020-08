Für Fans der "Simpsons" gab's gewiss schon mal bessere Zeiten. Nachdem ProSieben die Ausstrahlung der neuen Folgen kürzlich schon einmal für mehrere Wochen zugunsten der neuen "Herz! Schlag! Show!" unterbrach, ist Ende August bereits wieder Schluss - und das, obwohl sich die gelbe Familie erst in dieser Woche auf dem Bildschirm zurückmeldete.

Am 31. August setzt ProSieben überraschend auf einen Spielfilm-Doppelpack: Wo bislang "Simpsons" und "The Big Bang Theory" zu sehen waren, läuft an besagtem Abend um 20:15 Uhr der US-Blockbuster "Guardians of the Galaxy Vol. 2", ehe um 23:00 Uhr noch einmal "Baywatch" vom Vortag zuvor wiederholt wird. Die Programmierung könnte auch als Angriff auf die Konkurrenz verstanden werden, immerhin beginnt am selben Abend die neue Staffel der "Höhle der Löwen", die Vox erstmals am Montagabend zeigt. Auch das RTL-Quiz "Wer wird Millionär?" meldet sich zurück.

Für ProSieben dürfte die Umstellung auf Filme indes nicht mit einem großen Risiko verbunden sein, immerhin verzeichneten die Serien in dieser Woche durchweg einstellige Marktanteile in der Zielgruppe. So erzielten zwei neue "Simpsons"-Folgen Werte von knapp über neun Prozent, ehe "The Big Bang Theory" danach zeitweise nur 6,8 Prozent schaffte. Auch "Mom" war am späten Abend kein Hit und bewegte sich zwischen 7,3 und 8,7 Prozent.