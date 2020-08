Ab dem 31. August sollen die balzenden Singles bei "Love Island" wieder für ordentliche Gesprächsstoff sorgen. Schon in den letzten beiden Jahren produzierte RTLzwei begleitend dazu das Talk-Format "Aftersun", das zunächst bei Facebook, dann bei YouTube ausgestrahlt wurde. In diesem Jahr befördert RTLzwei "Love Island - Aftersun: Der Talk" nun ins klassische Fernsehen. Die Sendung läuft regulär immer dienstags, donnerstags und sonntags spätabend im Anschluss an die eigentliche "Love Island"-Sendung. Ausnahmsweise gibt's am 31. August auch montags nach der Auftaktshow eine Ausgabe, dann schon um 21:35 Uhr.

Moderiert wird die Sendung in diesem Jahr von Cathy Hummels, die für RTLzwei derzeit schon "Kampf der Realitystars" präsentiert, sowie von Jimi Blue Ochsenknecht. In der Sendung sollen sie einen Blick hinter die Kulissen werfen und mit Studiogästen über die neuesten Geschehnisse sprechen, Neuzugänge chekcen und Islander verabschieden, die kein Couple finden konnten.



Dreimal wöchentlich werfen die beiden einen Blick hinter die Kulissen und sprechen über die neuesten Ereignisse. "Love Island - Aftersun: Der Talk" wird erstmals exklusiv im TV zu sehen sein: immer dienstags, donnerstags und sonntags im Anschluss an "Love Island". Jimi Blue Ochsenknecht: "Ich freue mich riesig, dieses Jahr als Moderator von 'Aftersun: Der Talk' bei 'Love Island' dabei zu sein, vor allem weil das Format erstmals im Fernsehen zu sehen ist. Zudem bin ich gespannt, wie schnell in dieser Staffel die Funken sprühen werden. Mit Cathy schaue ich mir die Islander ganz genau an." Cathy Hummels: "Als großer 'Love Island' -Fan freue ich mich, gemeinsam mit Jimi Blue Ochsenknecht 'Aftersun: Der Talk' moderieren und den Zuschauern einen tieferen Einblick in das Liebesleben der Islander geben zu dürfen."





Die Sendung wird wie "Love Island" selbst von ITV Studios Germany produziert - und dürfte hoffentlich einen etwas höheren Production Value haben wie in den letzten Jahren, als sie doch recht einfach daher kam. Als RTLzwei eine einzelne Ausgabe im Fernsehen ausgestrahlt hatte, waren die Quoten trotzdem sehr beachtlich ausgefallen. Diese Erfahrung dürfte nun dazu beigetragen haben, die Sendung allgemein ins klassische Fernsehen zu holen.