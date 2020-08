am 17.08.2020 - 13:28 Uhr

Das "Spitzengespräch" ist aber nur eine von zwei neuen, wöchentlichen Live-Sendungen, die beim "Spiegel" künftig zu sehen sein werden. Darüber hinaus hat man nun auch die Büchershow "Spitzentitel" mit Volker Weidermann angekündigt. Diese wird man immer donnerstags ab 14:30 Uhr live zeigen. Erstmals zu sehen gibt es dieses Format am 20. August. Inhaltlich verspricht man eine Mischung aus Talk und Magazin mit festen Rubriken. Fix mit dabei ist auch eine wöchentliche Buchkritik der Literaturkritikerin und ehemaligen ZDF-"Lesen!"-Moderatorin Elke Heidenreich, fest eingeplant ist auch eine Präsentation der "Spiegel"-Bestsellerliste. Zum Auftakt ist Schriftstellerin Monika Maron zu Gast.

"Die neuen Videoformate zeigen, dass ‘Spiegel’-Journalismus auch in dieser Form hervorragend funktioniert", sagt Chefredakteur Steffen Klusmann. Zu sehen gibt es die beiden neuen Sendungen übrigens nicht nur auf der Webseite des "Spiegel", sondern auch auf Youtube und Facebook, sie sind also ohne zusätzlichen Kosten zu sehen. Sowohl "Spitzengespräch" als auch "Spitzentitel" haben eine Dauer von jeweils rund 45 Minuten und werden am Berliner Standort des Nachrichtenmagazins im eigens eingerichteten Set produziert.