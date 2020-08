© Sony Channel © Sony Channel

In den neuen, spielfilmlangen Episoden von "Agatha Christie: Mörderische Spiele" löst das französische Ermittlertrio auf Mordfälle an verschiedenen Schauplätzen. In Adaptionen von Christie-Klassikern untersuchen Laurence, Leroy und Avril die Morde am Dienstmädchen einer verhassten Hotelbesitzerin, am Patienten einer psychiatrischen Klinik, am Verlobten einer Varietésängerin und an einem von der Klippe gestürzten Cognac-Vertreter.

"Unit 42" begleitet die gleichnamige Abteilung einer Polizeieinheit für Cyberkriminalität in Brüssel. Zwei Jahre nach dem Ende der ersten Staffel leidet Billie Vebber unter den Folgen ihrer Strafversetzung. Seit dem Rauswurf aus der Unit 42 darf sie sich nur noch mit harmlosen Fällen von Internetkriminalität herumschlagen. Dabei ist das noch ein glimpflicher Denkzettel dafür, dass sie die Staatssicherheit gefährdet hat, um ihren Freund K4os zu finden. War es das wert? Und kann Samuel Leroy wirklich auf Billies Hacker-Fähigkeiten verzichten?