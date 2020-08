am 17.08.2020 - 16:45 Uhr

Erst vor wenigen Tagen hat Amazon angekündigt, Ende September "Deutschland 89" zum Abruf bei Prime Video bereitzustellen. Es ist die dritte und finale Staffel der von UFA Fiction produzierten "Deutschland"-Trilogie, die 2015 bei RTL ihren Anfang nahm. Unter dem Titel "Deutschland 83" lief damals die erste Staffel der Serie beim Sender, doch weil die Quoten, vor allem auch angesichts der Größe des Projekts, enttäuschend waren, sträubte man sich in Köln gegen eine Fortsetzung.

2017 wurde schließlich bekannt, dass "Deutschland 86" bei Amazon Prime Video zu sehen sein würde - dort steht die Staffel auch schon seit Oktober 2018 zum Abruf bereit. Doch RTL war nicht komplett raus, so zumindest der ursprüngliche Stand. So kündigte der damalige Programmgeschäftsführer Frank Hoffmann im Oktober 2017 an, "Deutschland 86" nach der Premiere bei Prime Video bei RTL zu zeigen - und damit ins Free-TV zu holen. Bis heute war von der Staffel aber nichts zu sehen - und dabei wird es auch bleiben.

Wie ein RTL-Sprecher gegenüber DWDL.de bestätigt hat, werden weder RTL noch ein anderer Sender der Mediengruppe RTL "Deutschland 86" und "Deutschland 89" zeigen. Zu den Gründen machte der Sprecher keine Angaben. Aber es ist eine Rolle rückwärts. 2017 erklärte Hoffmann, der das Unternehmen Anfang 2019 verlassen hat, die Serie sei bei Amazon gut aufgehoben, feiere ihre Free-TV-Premiere aber nichtsdestotrotz bei RTL (DWDL.de berichtete). Nun ist völlig unklar, ob es die Staffeln zwei und drei der "Deutschland"-Reihe überhaupt jemals ins frei empfangbare Fernsehen schaffen. Gut ist die Nachricht freilich für Amazon, das sich über ein sehr langes, exklusives Verwertungsfenster freuen kann.





Trotz des überschaubaren Erfolgs der ersten Staffel bei RTL war "Deutschland 83" wichtig für UFA Fiction und zum Teil auch für die gesamte Branche. Die Serie gilt als eine der ersten sogenannten High-End-Produktionen, die hierzulande entstanden ist und auf der ganzen Welt gesehen wurde - und damit vielen anderen Produktionen made in Germany den Weg geebnet hat. "Deutschland 83" lief damals zuerst in den USA bei SundanceTV.