Sat.1 hat für die "Promi Big Brother"-Show am Montag den Einzug eines neuen Bewohners angekündigt. Der Nachrücker heißt Aaron Königs und hat es in der ersten "Prince Charming"-Staffel auf Platz vier geschafft. Ebenfalls zu sehen war er zuletzt in der Sat.1-Show "The Mole". Wie alle anderen Bewohner befand sich Königs mindestens fünf Tage vor Einzug in Quarantäne. Dort wurden mehrere PCR-Testrunden durchgeführt, um sicherzustellen, dass die Gesundheit aller Bewohner gewährleistet ist.

Dass Sat.1 mit Königs mehr als eine Woche nach dem Start einen Nachrücker präsentiert, überrascht allerdings schon. Vor dem Start der aktuellen Staffel hatte man nämlich eigentlich angekündigt, Nachrücker nur in der ersten Woche zuzulassen. Mit Alessia-Millane Herren, der Tochter von Willi Herren, hat es am vergangenen Freitag bereits eine erste Nachrückerin gegeben. Sie zog damals für Jenny Frankhauser ins Haus, die "Promi Big Brother" nach acht Tagen verließ. Königs ist nun quasi der Ersatz für Senay Gueler, der sich ebenfalls nach acht Tagen freiwillig verabschiedete.

Mit Wimbledon-Siegerin Claudia Kohde-Kilsch und Schauspielerin Jasmin Tawil sind bei "Promi Big Brother" in diesem Jahr auch schon zwei Kandidatinnen regulär ausgeschieden. Am Montag in der Liveshow steht der nächste Exit an. "Die Zuschauer hatten schon Zeit, alle Bewohner kennenzulernen und sie haben vielleicht schon einen Favoriten. Jemanden dann noch mal umzustimmen ist natürlich eine Hausnummer", sagt Nachrücker Aaron Königs. "Die Bewohner kennen sich alle schon untereinander und wissen, wo der Hase langläuft. Und ich bin dann der Fremde, der reinkommt und vielleicht ein störendes Element ist."

Mit dem späten Nachrücker versuchen Sat.1 und Endemol Shine Germany ganz offensichtlich auch, neuen Schwung ins Haus zu bringen, um so die Quoten anzutreiben. Die liegen bislang nämlich recht deutlich unter dem Vorjahr. Mit den bislang im Schnitt erzielten 13,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kann man beim Sender aber natürlich noch immer sehr zufrieden sein.