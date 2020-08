In diesem Herbst wird ProSieben die bereits sechste Staffel von "Late Night Berlin" ausstrahlen. Und nun ist auch bekannt, wann sich die Show zurückmeldet. Klaas Heufer-Umlauf präsentiert das Format ab dem 7. September wie gehabt immer am späten Montagabend. Entsprechende Medienberichte hat der Sender auf Anfrage von DWDL.de bestätigt. Die letzte neue Folge von "Late Night Berlin" lief Ende Mai, seither befindet sich das Format in der Sommerpause.

Bei der Rückkehr ins ProSieben-Programm dürften die Quoten dieses Mal besonders spannend sein, denn der Sender hat ein anderes Vorprogramm als in der Vergangenheit angekündigt. Wo früher Sitcoms wie "Simpsons", "The Big Bang Theory" und "Young Sheldon" liefen, zeigt ProSieben in den ersten beiden Wochen Spielfilme, am 7. September etwa "Wonder Woman". Am 21. September setzt man dann zur besten Sendezeit im Rahmen der Green Seven Week auf die Reportage "Unser Wald brennt".

Auf welche Inhalte ProSieben in den Wochen danach montags zwischen 20:15 und 23 Uhr setzt, dürfte spannend sein. Das Zusammenspiel mit dem Sitcoms hatte in der Vergangenheit eigentlich immer recht gut funktioniert, wobei auch "Late Night Berlin" das Ende von "The Big Bang Theory" zu spüren bekommen hat. Die jüngste Staffel der Late Night erzielte zwischen Februar und Mai dieses Jahres im Schnitt 8,9 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe und war damit kein Erfolg für ProSieben. Als ProSieben bei der Staffel davor noch neue "Big Bang"-Folgen zeigen konnte, lag der "Late Night Berlin"-Marktanteil bei 10,9 Prozent. Obwohl die neuen Folgen der US-Sitcom nicht direkt vor der Late Night liefen, hatten sie doch einen positiven Effekt auf das gesamte Line-Up am Montagabend.