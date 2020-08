Personalie bei der dpa: Silke Brüggemeier wird zum 1. Januar 2021 stellvertretende Chefredakteurin der Deutschen Presse-Agentur. In ihrer Funktion als Chefin Bild wird sie für den Fotobereich und den im Ausbau befindlichen Videobereich zuständig sein. Die 46 Jahre alte Journalistin kommt von der "Bild"-Zeitung, wo sie derzeit im Ressort Assignment Desk für "Bild" plattformübergreifend arbeitet. Daneben amtiert sie als Fotochefin der Zeitung.

dpa-Chefredakteur Sven Gösmann sagt zum Neuzugang: "Hervorragender Fotojournalismus ist eines der Markenzeichen der dpa. Diesen Bereich stärken wir mit der Berufung von Silke Brüggemeier. Sie hat große Erfahrung im Fotobereich und zuletzt auch eindrucksvoll ihre Stärke bei der Entwicklung von TV-Angeboten bewiesen. Wir sind sehr froh, dass wir mit Silke Brüggemeier eine herausragende Redaktionsmanagerin gewinnen konnten." Silke Brüggemeier selbst sagt zu ihrem neuen Job: "Ich freue mich sehr auf die Arbeit bei der wichtigsten Informationstankstelle der deutschen Medien. Für mich ist es außerdem eine Rückkehr zu meinen Wurzeln." Brüggemeier hatte nach ihrem Studium der Geschichte und Germanistik in Bielefeld in der dpa-Fotoredaktion volontiert. Nach Stationen als Fotoredakteurin beim Münchner Burda Verlag kam sie 2005 zur "Bild"-Zeitung, wo sie 2008 zur Fotochefin aufstieg.

Als Stellvertreter von dpa-Chefredakteur Sven Gösmann agieren damit auch künftig ausschließlich Frauen. Neben Brüggemeier arbeiten auch Antje Homburger (56, Chefin Aktuelles), Niddal Salah-Eldin (35, Chefin Innovation und Produkt) und Jutta Steinhoff (53, Chefin Netz) in der Chefredaktion der Nachrichtenagentur. Zum engsten Führungskreis der Redaktion gehört außerdem Changemanagerin Susanne Goldstein (47).